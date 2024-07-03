江坤俊曾認：當醫生誘惑多！　「老婆夠大器」才決定結婚：對她夠信任

記者田暐瑋／綜合報導

已婚名醫江坤俊被爆與護理師約會並同住一夜，傷及愛家好男人形象，經紀人僅表示雙方是熟識同事，家庭狀況一切正常。江坤俊和老婆劉藺秦曾一起上節目分享戀愛經歷，透露是自己主動追求劉藺秦，兩人愛情長跑13年，到後來已經昇華如同家人，更坦言「身邊誘惑多」，但最後決定娶回劉藺秦，全因對方能穩住他的脾氣。

江坤俊和劉藺秦曾上《單身行不行》分享愛情故事，他透露當年劉藺秦異性緣極佳，苦苦追求才成功得到芳心，而在交往前，他得知劉藺秦給其他男生騎車接送，頓時醋勁大發，「煞車會不會往前頂？哪個地方往前頂？我就不爽。」但劉藺秦並未生氣，反而冷靜道歉：「我不知道你這麼在意，如果知道你這麼在意，我絕對不會做這樣的事情。」

▲江坤俊曾上節目談家人。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



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節目中江坤俊也坦言，兩人交往到後來，感情如同家人，加上頂著醫學系的光環，身邊誘惑頗多，但就因為老婆很能穩住他的情緒，讓江坤俊認定要娶回家當老婆，「他在我氣頭上，完全不會跟我吵，先幫我hold住完，兩天後再解釋。」更坦言家裡大小事包括薪水，全都交給老婆處理，自己只需要好好當醫生，「她可以讓我有很大的舞台，沒有後顧之憂，我對她滿有一種信任感。」一旁的兩性專家也大讚劉藺秦夠大器、有格局，也是屬於自我肯定的女人。

▲江坤俊曾上節目談家人。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）