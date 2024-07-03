快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）自7月起展開全新的《今天…is the Day》巡迴演唱會，並即將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱，稍早演唱會主辦單位超級圓頂在臉書終於宣布詳細時間，分別為10月31日、11月1、2、3日，共四場。

▲劉德華宣布演唱會場次。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

出道43年的劉德華，自1985年首張粵語專輯《只知道此刻愛你》起，至今已累積110多張唱片、600多首歌曲，他的首張國語專輯是1989年出版的《回到你身邊＆法內情》；他曾在2008年和2013年分別帶著「Wonderful World」和「Always」兩套巡演節目在台北小巨蛋開唱，同樣旋即售罄；這次闊別11年回到台北，不同年齡層的歌迷都對這位跨世代男神引頸期盼，終於能在歌聲裡和劉德華再度相遇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每個時期，劉德華的音樂旅程都有不同的代表作：90年代初期，〈如果妳是我的傳說〉、〈我和我追逐的夢〉奠定偶像基礎；90年代中期，《忘情水》、《天意》專輯銷量破百萬張，成為KTV必點金曲；其他代表作如〈冰雨〉、〈笨小孩〉至今傳唱；2000年後則有〈男人哭吧不是罪〉〈練習〉等經典作品。 但隨著他近年在大螢幕票房屢創佳績，許多歌迷對天王何時回歸樂壇聲聲盼，因此當他宣布全新的「今天⋯is the Day」巡演7月從上海開跑，令所有歌迷們歡聲雷動，在歷經過去幾年的世界與環境變遷後，劉德華希望透過這次演唱會，令大家明白要珍惜每一個當下、每一個「今天」，大家都要開心自在地度過。

▲劉德華目前正如火如荼練團中。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

距離「今天⋯is the Day」巡迴演唱會上海首演只剩3天，劉德華每天過著排舞、練歌、練歌、排舞的生活，即使為了保護身體戴著口罩練舞，他依然說，感覺真好，因此在今天為台灣歌迷捎來好消息，跟大家相約在10月31日、11月1、2、3日台北小巨蛋見。劉德華說：「開演唱會是我一個很想做的事情，因為只有這種狀況底下，我才可以面對面，跟所有觀眾、跟每一個人很大聲、很大聲地說，我真的很謝謝很謝謝很謝謝你們。」