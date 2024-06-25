NewJeans演唱會前2天收刺殺預告　「歹徒亮刀威脅」 公司急報警

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團NewJeans紅遍全球，她們所推出的歌曲皆受到全世界粉絲喜愛，造成熱烈迴響。怎料，她們近日遭不明人士發出刺殺威脅，該位韓國網友貼出銳利的刀，惡狠狠地寫著「從保母車下來我就各刺一刀」，引起粉絲與所屬經紀公司注意，現已經報警處理。

▲NewJeans即將在東京開唱，活動開演前2天卻收到刺殺預告。（圖／翻攝自NewJeans IG）



一名韓國網友24日突在社群網站上PO文「如果NewJeans開演唱會的話，我打算用它（刀子）」，附圖一把長長的銳利刀子，內文更強調如果NewJeans從保母車走下來，將會各刺成員一刀。

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▲▼歹徒亮刀威脅，公司與粉絲急報警。（圖／翻攝自韓網、NewJeans IG）



由於NewJeans即將於26、27日在東京巨蛋舉辦「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」粉絲見面會，活動在即，竟出現死亡威脅文章，所屬公司ADOR娛樂全面戒備，也有粉絲一看見該則匿名文章就馬上報警。

NewJeans於2022年7月推出迷你一輯《New Jeans》出道，主打歌〈Attention〉、〈Hype Boy〉，2首歌曲音源攻佔各大音樂排行榜，後來她們緊接著推出〈Ditto〉、〈OMG〉、〈Super Shy〉都有亮眼表現，短短2年內打開超高知名度，成員身價水漲船高，更被多個精品品牌相中當代言人。