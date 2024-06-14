余祥銓大腸「驗出3顆腺瘤」恐變癌症！　吐真實心聲：有點SHOCK

記者劉宛欣／綜合報導

余天女兒余苑綺2022年因癌症病逝於台北榮總，至今仍令親友、粉絲感到相當不捨。弟弟余祥銓因為家族病史的緣故，日前也到診所接受了大腸鏡檢查，本以為自己很健康的他，沒想到竟割除了多達7顆瘜肉，其中還有3顆是可能會變成大腸癌的腺瘤，讓他相當震驚，直呼「我有點SHOCK」。

▲余祥銓前往診所做大腸鏡。（圖／翻攝余祥銓臉書）

余祥銓14日在臉書分享了去做「AI大腸鏡」的影片全紀錄，影片中可以看到醫師提醒他「家族有大腸癌病史，定期篩檢很重要」，他在檢查前也坦言「非常地怕，但還是一定要（檢查）」，選擇無痛檢查的他，後來回到診間查看檢查結果，自信滿滿表示「我睡很飽，不太可能有瘜肉」，怎料醫師卻告知「總共看到有7顆，7顆裡面有些是會變成大腸癌的腺瘤」。

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▲余祥銓切除了7顆瘜肉。（圖／翻攝余祥銓臉書）

余祥銓一共切除了7顆瘜肉，裡面有3顆腺瘤，另外4顆雖是良性增生的，但一般而言都會順便切除，余祥銓在得知自己有3顆可能變成癌症的腺瘤非常震驚，但孝順的他也心攜高風險的家人：「我現在最想做的，就是推薦我媽趕快來，她上次去比較老舊的醫院做大腸鏡，一顆都沒有。」對於自己的檢驗結果，他直言「我有點SHOCK，因為不久前我才做過健康檢查」，而割下來的瘜肉，之後還要進行病理化驗，才能確定要不要做後續追蹤。

▲余祥銓擔心媽媽，想趕快帶對方來檢查。（圖／翻攝余祥銓臉書）