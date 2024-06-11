ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星高俊熙（高準熹）從靠著出演戲劇《她很漂亮》走紅，卻在2019年扯入勝利性招待名單之中，界因為男方曾在IG介紹她是「隱藏的人脈」，導致大批網友認為她也有參與性招待，她當時親自一個一個回覆網友，展現過人耐性。時隔5年，她11日登上網路節目，憤怒提起當年被誤會的風波，甚至直接開罵勝利是「該死的狗崽子」。

▲高俊熙(高準熹)上節目談衰捲入BURNING SUN的心聲。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

▲高俊熙透露YG當年不願幫她發澄清文。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

高俊熙被問起當年捲入BURNING SUN事件一事，她直球回答「你是說那些狗崽子們嗎？」一開口就明確表達了憤怒之情，她坦言自己過去在事件爆發以後，上了不少節目談及此事，澄清自己真的沒有參與性招待，「我連BURNING SUN在哪裡都不知道，也沒有去過，幾年以來一直在解釋，但是沒有人要聽，公開講也會被全部剪掉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高俊熙(高準熹)上節目談衰捲入BURNING SUN的心聲。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

▲高俊熙直接罵勝利事件相關人們是狗崽子。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

提起勝利，高俊熙大罵對方是「該死的狗崽子」，解釋某次在時尚雜誌舉辦的活動上遇到，兩人當年同屬YG娛樂，活動當天勝利主動找她合照，活動結束後，由於她沒有追蹤勝利的帳號，完全不知道對方有把兩人的合照放到Instagram上，沒想到就因為一張照片就被誤會私交甚篤，甚至被惡意連結成是性招待名單的一員。

▲高俊熙(高準熹)上節目談衰捲入BURNING SUN的心聲。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

▲高俊熙當年僅因與勝利的一張合照就被獵巫。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

BURNING SUN事件爆發後，網路上展開獵巫行動，高俊熙無辜捲入，為此她連絡經紀公司YG娛樂，希望公司能發澄清聲明，「我認為只要公司出面說不是我，就能解決事情，但是公司卻放任是態繼續惡化，所以之後我才離開公司，自己找律師處理，但因為已經過了解釋的最佳時機，被外界認定為我默認了這件事，當時計畫要出演的作品還有工作全部都被取消」。

高俊熙談起當年的心情「我一直在想為什麼這種事會發生在我身上？媽媽因為這件事罹患了耳石症，想到媽媽就讓我很想哭，因為她甚至沒有告訴我耳石症的事，這讓我開始自責，認為要是當初我沒有選擇這份職業，媽媽是不是就不會生病？」吐露了意外捲入事件後，對生活以及家人造成的重大影響。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

推薦閱讀

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

勝利, 高準熹, 高俊熙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 胡歌睽違6年來台　陸委會證實：受北市影音節目製作公會邀請
  2. 蔡阿嘎工作室整裝再出發！　強調「多個業務窗口」引爆笑：又偷臭
  3. 金赫拉簽約美國公司！甩霸凌醜聞「準備進軍海外」IG發文疑吐心聲
  4. 小煜曝2歲兒雙重標準！　「合照苦瓜臉→燦笑」網：愛美女沒錯
  5. 《明日邊界》隔十年續集有譜？　湯姆克魯斯興奮喊：等不及分享　
  6. 歐陽靖遭酸「為了流量帶小孩出去玩」！　高EQ長文回：心靈很富足
  7. 芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美
  8. 最正主播葉映彤懷二胎　性別趴老公超開心卻被她質疑
  9. 「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑
  10. 蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366