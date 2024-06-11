衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星高俊熙（高準熹）從靠著出演戲劇《她很漂亮》走紅，卻在2019年扯入勝利性招待名單之中，界因為男方曾在IG介紹她是「隱藏的人脈」，導致大批網友認為她也有參與性招待，她當時親自一個一個回覆網友，展現過人耐性。時隔5年，她11日登上網路節目，憤怒提起當年被誤會的風波，甚至直接開罵勝利是「該死的狗崽子」。

▲高俊熙透露YG當年不願幫她發澄清文。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

高俊熙被問起當年捲入BURNING SUN事件一事，她直球回答「你是說那些狗崽子們嗎？」一開口就明確表達了憤怒之情，她坦言自己過去在事件爆發以後，上了不少節目談及此事，澄清自己真的沒有參與性招待，「我連BURNING SUN在哪裡都不知道，也沒有去過，幾年以來一直在解釋，但是沒有人要聽，公開講也會被全部剪掉」。

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▲高俊熙直接罵勝利事件相關人們是狗崽子。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

提起勝利，高俊熙大罵對方是「該死的狗崽子」，解釋某次在時尚雜誌舉辦的活動上遇到，兩人當年同屬YG娛樂，活動當天勝利主動找她合照，活動結束後，由於她沒有追蹤勝利的帳號，完全不知道對方有把兩人的合照放到Instagram上，沒想到就因為一張照片就被誤會私交甚篤，甚至被惡意連結成是性招待名單的一員。

▲高俊熙當年僅因與勝利的一張合照就被獵巫。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）

BURNING SUN事件爆發後，網路上展開獵巫行動，高俊熙無辜捲入，為此她連絡經紀公司YG娛樂，希望公司能發澄清聲明，「我認為只要公司出面說不是我，就能解決事情，但是公司卻放任是態繼續惡化，所以之後我才離開公司，自己找律師處理，但因為已經過了解釋的最佳時機，被外界認定為我默認了這件事，當時計畫要出演的作品還有工作全部都被取消」。

高俊熙談起當年的心情「我一直在想為什麼這種事會發生在我身上？媽媽因為這件事罹患了耳石症，想到媽媽就讓我很想哭，因為她甚至沒有告訴我耳石症的事，這讓我開始自責，認為要是當初我沒有選擇這份職業，媽媽是不是就不會生病？」吐露了意外捲入事件後，對生活以及家人造成的重大影響。