《侍者》李政宰全英文上陣加持星戰！　遭背叛涉家族滅門慘案

記者蕭采薇／台北報導

最新星際大戰影集《侍者》，在 《魷魚遊戲》李政宰的加持下，作品首播前就呼聲不斷，播出後更斬獲外媒盛讚是星際大戰繼《漫達洛人》、《安道爾》後又一部出圈成功力作。劇中擔任要角的李政宰功不可沒，全英文上陣追查犯罪謎團，演繹名為「梭爾」的絕地武士。

▲星際大戰影集《侍者》，在李政宰的加持下，作品首播前就呼聲不斷。（圖／Disney+提供）

李政宰在劇中大秀全英文演出，並在接受採訪時說為了練習英文，連舌頭都磨破了，「我每天睡覺起來就會立刻開始用英文喃喃自語！」並表示自己在拍攝前又重新看了一遍星際大戰系列作品，「我想把這個角色塑造成像連恩尼遜那樣，熱心又受人尊敬的絕地武士。」

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此外，談到對籌備《侍者》拍攝最印象深刻的事，李政宰表示「我看到劇本時真的覺得這個故事太棒了，他將萊絲麗海德蘭導演耳目一新的拍攝風格，跟星戰宇宙完美結合，所以如今作品正式上線，我真的很開心能成為他們的一份子。」

▲李政宰全英文演出，並在接受採訪時說為了練習英文，連舌頭都磨破了。（圖／Disney+提供）

《侍者》的故事設定在星戰前傳三部曲之前，時間點比其他《星際大戰》系列作品都更早，大多數經典星戰角色都還沒出生，也因此能讓對星戰宇宙不太熟悉的觀眾，輕鬆進入這個全新的故事。《侍者》第一集就奠定了作品神秘、懸疑的故事調性，開場由《飢餓遊戲》女星阿曼德拉斯坦伯格飾演的殺手，殘忍刺殺一名絕地武士。

▲《侍者》的故事設定在星戰前傳三部曲之前，時間點比其他《星際大戰》系列作品都更早。（圖／Disney+提供）

她也因此很快被絕地組織盯上，但被逮捕後，她卻絲毫不見殺人時的冷血與殘酷，正當所有人還在疑惑阿曼德究竟是不是兇手時，她開始產生幻覺，看到已故的雙胞胎姐姐「梅」，正瞳孔發黑的看著自己，陰森森的說「我會殺光他們」。

▲《侍者》首映式。（圖／Disney+提供）

原來，李政宰飾演的「梭爾」、以及阿曼德一人分飾兩角的雙胞胎姐妹「歐夏」和「梅」相遇於16年前，並遭遇姐姐「梅」蓄意縱火、導致整個家族罹難，梭爾拯救了歐夏並收她為徒，但兩姐妹卻從此天人永隔。時隔多年，包括梭爾在內的四名絕地武士遭到神似歐夏的殺手追殺，16年前的真相在首兩集就迎來驚人反轉，也讓觀眾相當期待李政宰又會在這部作品中為粉絲帶來哪些驚喜。

▲星際大戰影集《侍者》請到李政宰（左）加持。（圖／Disney+提供）

星際大戰最新驚悚外傳影集《侍者》講述在一個充滿陰暗秘密與新興黑暗勢力的世界中，一名前絕地學徒與她的絕地大師重聚，調查一系列罪行，但他們面對的勢力比他們預想的更加險惡。《侍者》的卡司陣容網羅《魷魚遊戲》韓星李政宰、《飢餓遊戲》女星阿曼德拉斯坦伯格、《良善之地》男星曼尼賈辛托、《羅根》女星達芙妮金、《駭客任務》女星凱莉安摩絲等，首兩集已於Disney+正式上線，全劇共8集，並將於每週三更新最新集數。