唯一公開甜蜜照認愛「卻早被分手」！　劉尚謙深夜心碎千字文

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人劉尚謙30日寫下千字文，感慨曾在台中相識一對夫妻，聽見對方的愛情故事始於由他主演的《鄉下畢業生》深受感動。然而，自己的愛情就不是如此順遂，字字句句都是對分手的悲痛。

▲劉尚謙實現承諾公開戀情，但他們其實早已走上分手之路。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉尚謙）



劉尚謙透露，5月30日是非常重要的日子，不僅是心愛的連蘇菲生日，也是他表白真愛的日子，公開戀情並在天公祖神前發誓，這份愛是神所賜予的，他將忠於這份愛情直至生命的盡頭。

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然而，劉尚謙現在卻面臨巨大的痛苦，從1月底就陷入深深的悲傷，因為總是被誤解、被誤會，而且很多事情都是假的，卻仍要面對這樣的情緒扭曲，愛情已經遭到毀滅。尤其，他強調從未做過任何會辜負人的事情，而且在社群平台上唯一公開認愛的對象也只有連蘇菲一個人：「甚至我沒有網路平台上貼過任何一個女人的照片，也唯有妳一位，所以我不可能去作妳所幻想臆測的事。」

不過，這段愛情還是不停有猜忌辱罵，劉尚謙心碎：「我真的無法接受妳任意拋棄真愛的作法，今天是天赦日我虔誠的祈求天公祖原諒我，因為我粗魯加疏忽與女性相處時的態度，製造了妳猜疑吃醋誤解的心念，無論妳今天作了甚麼決定，背棄了我們真愛的初衷。」

劉尚謙實現承諾在連蘇菲的生日這天認愛，並大方送上生日祝福，感謝對方這2年來所做的一切，最後深情告白：「如果我劉睿宸☆劉尚謙還有20年的生命，相信那將會有175,200小時，分分秒秒對妳連蘇菲的思念，為了這個無法挽回的真愛，我無怨無悔，這個貼文及首頁照片就作為我一生的真愛紀念！另外，無論此文帶給任何人，或家人有任何想法，就當作我這個金牛座的固執與堅持吧！」

▲劉尚謙承諾一生只愛連蘇菲。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉尚謙）