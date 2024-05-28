紀言愷分享夫妻情趣「堅持牽手睡覺」！　陽帆自爆：早就分床睡了

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》邀請JR紀言愷、林利霏與鄭仲茵上節目暢談「哪來那麼多規矩?跟他們生活真的好累」，紀言愷分享自己很有潔癖，有時候回家發現沙發上有零食屑，還會問老婆今天是不是吃了什麼．但常搞得老婆也不高興。JR對情趣儀式感很重視，他認為夫妻一定要牽手睡覺，一開始他跟陽帆分享還被笑，「他說，他們老夫老妻早就分床睡了，還牽手睡覺呢！隔年你就知道。」

▲JR紀言愷分享夫妻情趣。（圖／緯來戲劇台提供）

但JR說為了這個儀式感，他還買超大條的被子，但常常老婆一覺得熱，就整個被子堆在他臉上，讓他常夢到自己在游泳無法呼吸。JR牽手睡覺得儀式也讓沈玉琳覺得太好笑，沈玉琳說，他跟老婆都是在家見面用握手的，疫情期間還用拱手不握手，沈玉琳分享說，在家想說老婆在洗碗時，從後面摟抱很浪漫，殊不知女人站在洗碗槽前就會「阿雜」，一摟抱就會甩開說幹嘛啦！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲JR紀言愷睡覺都要跟老婆牽手。（圖／緯來戲劇台提供）

佩甄認為自己個子小，老公很喜歡她靠在臂膀睡覺，有小鳥依人的感覺，但佩甄無法忍受這樣睡覺太久，她說，「可以三分鐘就好嗎？因為我的頭很痠，小鳥依人後，整個脖子很僵硬，也讓無法堅持浪漫！」