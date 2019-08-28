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Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲8/14 16:36 接到老婆之後，阿翔又開去載小孩放學，一家和樂融融，看起來已經揮別外遇的陰霾。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

謝忻和阿翔因不倫戀情閉關反省2個月後，阿翔大動作最後心狠切割謝忻，只是翔嫂Grace不只沒原諒她，根據兩人所屬公司內部消息， Grace根本詛咒這輩子不想在人間看到謝忻，氣到要求她跟阿翔此生永不同台。加上謝忻莫名收到「去死」「你怎麼還活在世界上」等等精神虐待訊息，她明顯身心受殘。而阿翔不僅換了偷情專車，也購入新豪宅。

「生命是雙向道，一方手裡抓著幸福，另一方是持續創造它」「生命串聯了無數個分岔口…別讓自己後悔啊！選擇了就得用盡一切努力達標它，爾後！不虛此行。人生但求，無愧於自己，得把未來過得漂亮！」翔嫂Grace自我喊話的字字句句，充滿世間體悟，散發一股心靈雞湯式的療癒風味。

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▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲阿翔貼心接送Grace。（圖／鏡週刊提供）

看起來婚姻中的波浪已逐漸平息，但關於謝忻，翔嫂似乎無法原諒，就有身邊的工作人員向本刊透露，其實Grace私下對謝忻當然是氣到不行，別說是原諒，還直接命令兩人經紀公司，此生都不准讓「翔忻」同台，甚至氣到詛咒謝忻乾脆人間蒸發。

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻多次進出診所，在返台之後，又被民眾目擊跑去看身心科，疑似身心都出了狀況。（圖／鏡週刊提供）

更加慘烈的是，雖然網路上不少民眾居然本末倒置、開始同情做錯事的謝忻，但近來謝忻的IG、臉書及新聞下方，也出現幾個重複的疑似人頭帳號，不停地公開辱罵謝忻「去死」「你怎麼還活在世界上」以及「你不配當人」等等，反覆對她精神上及言語間的雙重霸凌，也似乎藉由複製貼上動作，強烈表達要謝忻從此離開人世的怨念。

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲Grace發文曬全家福。（圖／鏡週刊提供）

翔嫂Grace雖然大器原諒腥夫阿翔，但爆料指出，她還是很氣謝忻，從翔嫂的社群網站就可看出端倪，像是在謝忻復出記者會後，Grace就po出和阿翔的旅遊美照，還微露性感乳溝，頗有一種暗中較勁的意味。

尤其阿翔和 Grace重修舊好的節奏一步一步鋪陳，但回顧每每在媒體上曝光，都是全家和樂、夫妻甜蜜的模樣，也確實相當湊巧。

經典的是，事件剛爆發沒有多久，贖罪阿翔就帶著老婆 Grace去澳門度假，有網友直擊，阿翔和老婆原本各自沉默玩手機，一發現有人拍攝， Grace就趕緊伸手、貼心幫阿翔按摩，於是外界懷疑一切美好模樣，都是經過精心設計。

▲Grace恨透謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻曾被傳是Grace閨密，但如今Grace氣到希望謝忻人間蒸發。（翻攝自Out of Control媽咪Grace）

不過也有阿翔身邊的人剖析，其實這對Grace也不容易，看到本刊的照片才發現老公偷吃，哪個女人不會抓狂？為了阿翔未來演藝路，還得花比別人更短的時間，趕快原諒阿翔，整起風暴下來，可以看出「「換我為你撐傘」、想搭乘時光機「回到過去」的Grace，真真切切也已經很勇敢並且異常努力。

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, Grace

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