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全球超人氣蜜蜂飛進台灣！《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》狂送周邊

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影）

▲《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影）

記者林映妤／台北報導

在全球170幾個國家「蜂」狂映演的超人氣蜜蜂，今年暑假《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》終於飛上台灣大銀幕！這部適合親子共賞的動畫電影，故事講述一隻不被眾人看好的瑪雅小蜜蜂，如何用「相信」的力量帶領隊伍，與朋友團隊合作突破重重關卡，保衛夏日蜂蜜，在逆境中反敗為勝！

電影主角瑪雅小蜜蜂，勇於負責且不怕困難的個人特質，也為世界無數的小孩建立正面積極榜樣，開啟一段昆蟲啟蒙之旅，一部大人小孩看了都會開心的勵志動畫。

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▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影）

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影）

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影）

《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》不僅受國外親子媒體好評，日前在台舉辦試映會與公益放映，老師、親子部落客以及小朋友們看完也都給與滿分感動，紛紛推薦給家中有適齡寶貝的朋友一起進戲院收看，曾任親子台哥哥的寶島孩子王佘祖逸-祖逸哥哥也特別推薦：「主角瑪雅的勇敢，在重重難關中堅持不放棄希望，很值得孩子們從中學習。輕鬆愉快的節奏，也讓大人小孩融入情節。」

這次電影片商精心準備滿滿周邊好禮，民眾不但進戲院觀影便會得到限量特製人物貼紙，包場好禮也精心設計小蜜蜂觸角頭套、著色畫，讓大小朋友一秒化身小蜜蜂，禮物拿滿滿、開心放暑假。《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》8月2日中英文版同步上映。

▲▼《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影）

▲《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》。（圖／捷傑電影）

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