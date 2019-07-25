楊子儀誇：嘴唇不錯！　吳怡霈曝激吻「真實狀況」：超尷尬

記者李欣容／台北報導

楊子儀、吳怡霈在電視劇《天之蕉子》終於吻上了！隨著催淚劇情，收視率開紅盤，本週吳怡霈為了救楊子儀頭被砸傷，楊子儀偷偷到醫院探視，並向她告白「沒你我會死」後大膽一吻，充滿粉紅泡泡的劇情，吳怡霈卻說，拍起來「怪怪的」。

▲吳怡霈、楊子儀吻戲 。（圖／三立提供）

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吳怡霈說，其實這場吻戲拍攝時大家還不熟，所以有些怪，甚至尷尬，加上這是她的螢幕初吻，親的時候身體超僵硬，被導演虧像殭屍。

但調皮的楊子儀倒不緊張，反而在平常時候就會觀察吳怡霈嘴唇，當時心想，「這女人的唇一定跟我不合！」真的親了之後，和他想像完全不一樣，「吳怡霈的唇不錯耶！」

▲楊子儀誇吳怡霈嘴唇不錯 。（圖／三立提供）

雖然初吻安全過關，但吳怡霈卻自爆之後的一場床戲是她人生污點，當時導演想說先試戲，結果她因為太緊張沒搞清楚，直接親下去，楊子儀到現在都還會拿這件事虧她。

而楊子儀這次在劇中告白說出「沒你我會死」，這種直白的風格，被吳怡霈打槍，「以前聽一定覺得很噁又肉麻，但想想在那個年代可能會這樣說，因為太重視對方。」但假如現實生活中聽到這種告白，肯定嚇死。楊子儀不只劇中丟直球，私下也很會撩妹，隨便就講出一連串甜言蜜語，是名符其實的「撩妹王」。