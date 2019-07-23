林玟誼「殺雞養家」演技大突破！　看《苦力》預告2秒就爆淚

記者李欣容／台北報導

蔡昌憲、傅子純、黃文星、白家綺、林玟誼等人主演公視時代生活劇《苦力》今（23日）舉辦首映記者會，現場播放15分鐘片花，林玟誼才聽到主題曲就忍不住哭了，劇中她飾演蔡昌憲的大嫂，因丈夫過世獨自撫養兩個孩子，撇開甜美形象，殺雞、磨刀樣樣來，讓她大嘆這次真的有很大突破。

▲《苦力》首映記者會，林玟誼、黃文星。（圖／記者林敬旻攝）

林玟誼在劇中飾演「張秋月」，因丈夫在礦災中罹難，一夕間變成單親媽媽，什麼粗活都做，大學畢業後就不吃肉的她，也在本劇中第一次「殺雞」。

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林玟誼說，起初看到這場戲時很緊張，不但要抓住雞脖子，還要磨刀、念殺雞咒語，有趣的是，她手裡抓的雞是劇組養的，已經跟人很親了，「我抓牠的時候，牠完全不會掙扎，好像知道我不會傷害牠，但是不行啊！應該要掙扎才對。」導演馬上下令換一隻再上，但她也強調，只是做做樣子，並沒有真的傷害牠們，要觀眾別擔心。

▲林玟誼（左）此次演出有大突破。（圖／記者林敬旻攝）

劇中要喊林玟誼一聲「大嫂」的蔡昌憲，為了拍攝礦坑中的真實，他和傅子純穿著短褲在煤礦裡蹭，全身都是傷，每天洗澡都痛到不行。

▲《苦力》首映記者會，左起傅子純、蔡昌憲、黃文星。（圖／記者林敬旻攝）

傅子純出道第一部作品就是李岳峰執導，多年後再次合作，他難掩激動心情，「雖然辛苦，有時候都在想到底什麼時候拍得完，但看了片花後，真的覺得很值得。」該劇7月27日起每週六晚間9點，將於公視主頻、公視台語台首播，每週連續播出兩集。