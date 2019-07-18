周杰倫被阿信封「華人樂壇精神領袖」　想半天回送9字超威頭銜

記者蔡琛儀／台北報導

周杰倫（周董）今連續第11年參與富邦籃球公益活動，不過最近「IG中毒」的他，在活動開始前還不忘又在IG發文，還被蕭敬騰封為「哥中之哥」，阿信則誇他是「華人樂壇的精神領袖、大家長」，對這兩個封號周董也相當開心，先是誇老蕭：「難得做的最對的一件事情！」

▲周杰倫和派偉俊出席公益籃球活動。（圖／記者蔡琛儀攝）

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接著他又苦思很久，要回送阿信什麼封號，周董說阿信和五月天其實算是他的前輩，也是天團，先前他約阿信和怪獸來他家吃下午茶，意外發現其實阿信都有在聽他的專輯，「他講我《三年二班》那整張專輯怎樣怎樣，音樂人裡面可以把你的專輯分析得這麼詳細，好像只有他，他其實話也不多，跟我很像，在台上演唱會時可以講很多，但台下就還好。」更盛讚阿信是「心目中真正的音樂人。」不過認真的周董連結束訪問後去和小朋友打籃球的空檔，也還在認真思考到底要回誇阿信什麼。

▲周杰倫曾邀請阿信和怪獸到他家作客吃下午茶。（圖／翻攝周杰倫Instagram）

周董說，IG真的可以交到朋友，像他和阿信就是透過IG才越來越靠近，他虧阿信：「最近越來越生活化，感覺好像在用別人帳號，好像讓他自己可以浮出水面了。」而老蕭最近常PO幽默好笑的廢片，周董也笑說：「蠻好笑的，都不知道他在幹嘛，但蠻幽默的。」他也認為，以前自己很注重隱私，但後來覺得跟大家分享自己的生活也很好，甚至想不到要PO什麼，還會求助別人。

▲周杰倫和蕭敬騰也常在網路互動。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）