ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周杰倫被阿信封「華人樂壇精神領袖」　想半天回送9字超威頭銜

記者蔡琛儀／台北報導

周杰倫（周董）今連續第11年參與富邦籃球公益活動，不過最近「IG中毒」的他，在活動開始前還不忘又在IG發文，還被蕭敬騰封為「哥中之哥」，阿信則誇他是「華人樂壇的精神領袖、大家長」，對這兩個封號周董也相當開心，先是誇老蕭：「難得做的最對的一件事情！」

▲▼ 周杰倫,派偉俊。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲周杰倫和派偉俊出席公益籃球活動。（圖／記者蔡琛儀攝）

請繼續往下閱讀...

接著他又苦思很久，要回送阿信什麼封號，周董說阿信和五月天其實算是他的前輩，也是天團，先前他約阿信和怪獸來他家吃下午茶，意外發現其實阿信都有在聽他的專輯，「他講我《三年二班》那整張專輯怎樣怎樣，音樂人裡面可以把你的專輯分析得這麼詳細，好像只有他，他其實話也不多，跟我很像，在台上演唱會時可以講很多，但台下就還好。」更盛讚阿信是「心目中真正的音樂人。」不過認真的周董連結束訪問後去和小朋友打籃球的空檔，也還在認真思考到底要回誇阿信什麼。

▲▼ 周杰倫,阿信,怪獸。（圖／翻攝周杰倫、阿信Instagram）

▲周杰倫曾邀請阿信和怪獸到他家作客吃下午茶。（圖／翻攝周杰倫Instagram）

周董說，IG真的可以交到朋友，像他和阿信就是透過IG才越來越靠近，他虧阿信：「最近越來越生活化，感覺好像在用別人帳號，好像讓他自己可以浮出水面了。」而老蕭最近常PO幽默好笑的廢片，周董也笑說：「蠻好笑的，都不知道他在幹嘛，但蠻幽默的。」他也認為，以前自己很注重隱私，但後來覺得跟大家分享自己的生活也很好，甚至想不到要PO什麼，還會求助別人。

▲周杰倫、蕭敬騰教學怎麼吃握壽司。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）

▲周杰倫和蕭敬騰也常在網路互動。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

推薦閱讀

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

吳宗憲爆「謝忻最新發文」！　斷開阿翔1個月…再告白：屬於一輩子的紀念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 阿信, 蕭敬騰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 京阿尼爆炸陷火海奪16條人命！　縱火男赤腳逃痛譙「抄襲」
  2. ØZI半裸被葉璦菱揪出肥肉！薄紗內腹肌「5.5塊→3塊」糗了
  3. 《獅子王》首日票房超越《阿拉丁》！榮登迪士尼動畫改編電影冠軍
  4. 上集惹負評　《全面攻佔3》傑瑞德巴特勒「狂修15次」：戰力升級、兩倍炸藥！
  5. 關鍵開幹／愛不再？保財產？董璇、高雲翔視訊離婚
  6. 同居辣模？ØZI親解釋！　被爆當「小王」經紀人揭真實身份
  7. 周湯豪合體「海鮮直播」丟丟妹　衝破1.6萬人同時在線！
  8. 周杰倫被阿信封「華人樂壇精神領袖」　想半天回送9字超威頭銜
  9. 死侍當時畫出來⋯跟金鋼狼有關！「作者藏了28年秘密」休傑克曼說出真相
  10. 被爆婚變「陳曉帶小孩回家」　陳妍希內心翻白眼：子虛烏有

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366