ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾加入伊斯蘭國！　「黑幫饒舌教父」史奴比狗狗獲基督福音歌曲獎

▲▼史努比狗狗（Snoop Dogg）被湖人隊氣到要賤賣NBA包廂。（圖／翻攝自IG、CFP）

▲史努比狗狗（Snoop Dogg）。（左圖／CFP。右圖／翻攝自IG）

實習記者梁家源／綜合報導

美國西岸嘻哈教父史奴比狗狗（Snoop Dogg），是史上第一位獲葛萊美獎提名的饒舌歌手兼唱片製作人。他在去年發行了一張和以往曲風差異極大的福音專輯，並且於上個月獲得「黑人娛樂電視獎」（BET Award Sunday）最佳福音歌曲，讓網友們相當驚訝。

史奴比狗狗本名為凱文（Calvin Cordozar Broadus Jr.），得獎當時，在場許多觀眾都感到很驚訝，原因是一名黑幫饒舌風歌手居然發行了福音專輯，而專輯中一曲《再次賜福我》（Blessing Me Again）也讓他贏得了Bobby Jones博士最佳福音／勵志獎。

請繼續往下閱讀...

這首歌是他在2018年的專輯《愛情聖經》（Bible of Love）的其中一首單曲。他表示這張專輯裡充滿了愛、喜悅、和幸福，目的是想要獻給她過世的祖母。

史奴比狗狗從小在基督教家庭長大，但根據《Christian Headlines》報導，他曾經在2009宣布他加入伊斯蘭國，在2012年成為了拉斯特法利安（1930年代起自牙買加的黑人基督宗教運動）。現在他聲稱自己重回上帝的擁抱，是重生的基督徒。

史奴比狗狗在被問到，教會要怎麼做才會更好時，他表示，「教會不要批判任何人，要擁抱最壞的人，為他們打開上帝之門，他們會因此悔改，且被接納的他們會因此重生。」

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

推薦閱讀

快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

S2O直擊／水柱噴到3層樓！全場濕身一起喊：Yellow Mother Fxxking Claw

S2O直擊／水柱噴到3層樓！全場濕身一起喊：Yellow Mother Fxxking Claw

五月天怪獸脫了！　拉蕭秉治下水「繼續脫」嗨爆

五月天怪獸脫了！　拉蕭秉治下水「繼續脫」嗨爆

野生DJ SODA打卡故宮！　穿緊身旗袍羞笑：我愛台灣…網暴動求巧遇

野生DJ SODA打卡故宮！　穿緊身旗袍羞笑：我愛台灣…網暴動求巧遇

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

饒舌, 基督教, 福音, 伊斯蘭國, 嘻哈, 史努比狗狗, Snoop Dogg

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 花2.8萬竟臉塗白演「紅心A」！　黃昊翔曝出道前低潮過往
  2. 王建復合體「緋聞女友」蘇晏霈　南部見面會黏TT趴趴走
  3. 和方文琳女兒演「大學同學」　38歲何依霈童顏扛不住：超崩潰！
  4. 曾加入伊斯蘭國！　「黑幫饒舌教父」史奴比狗狗獲基督福音歌曲獎
  5. IU：《我的大叔》後原想演開朗角色！封呂珍九「最弱男主角」
  6. 盧廣仲早餐煎蛋老司機！　「5種限定蛋料理」講完笑翻
  7. 被狂嗆媽寶！　周湯豪「一句話」電爆酸民：是我的福氣
  8. 金智娟周治平一首歌認識..至今20年！　七夕合體首開音樂會
  9. 周湯豪MV登發燒影片冠軍！　推翻「歌詞聽不懂」規則
  10. 葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366