曾加入伊斯蘭國！　「黑幫饒舌教父」史奴比狗狗獲基督福音歌曲獎

▲史努比狗狗（Snoop Dogg）。（左圖／CFP。右圖／翻攝自IG）

實習記者梁家源／綜合報導

美國西岸嘻哈教父史奴比狗狗（Snoop Dogg），是史上第一位獲葛萊美獎提名的饒舌歌手兼唱片製作人。他在去年發行了一張和以往曲風差異極大的福音專輯，並且於上個月獲得「黑人娛樂電視獎」（BET Award Sunday）最佳福音歌曲，讓網友們相當驚訝。

史奴比狗狗本名為凱文（Calvin Cordozar Broadus Jr.），得獎當時，在場許多觀眾都感到很驚訝，原因是一名黑幫饒舌風歌手居然發行了福音專輯，而專輯中一曲《再次賜福我》（Blessing Me Again）也讓他贏得了Bobby Jones博士最佳福音／勵志獎。

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這首歌是他在2018年的專輯《愛情聖經》（Bible of Love）的其中一首單曲。他表示這張專輯裡充滿了愛、喜悅、和幸福，目的是想要獻給她過世的祖母。

史奴比狗狗從小在基督教家庭長大，但根據《Christian Headlines》報導，他曾經在2009宣布他加入伊斯蘭國，在2012年成為了拉斯特法利安（1930年代起自牙買加的黑人基督宗教運動）。現在他聲稱自己重回上帝的擁抱，是重生的基督徒。

史奴比狗狗在被問到，教會要怎麼做才會更好時，他表示，「教會不要批判任何人，要擁抱最壞的人，為他們打開上帝之門，他們會因此悔改，且被接納的他們會因此重生。」