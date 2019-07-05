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《炮仔聲》韻如被上銬帶走！　「家雯失蹤真相曝光」網狂歡：太爽了

記者張筱涵／綜合報導

台灣鄉土劇《炮仔聲》劇情來到高潮處，韻如（陳小菁飾演）和宏傑（江宏恩）婚禮破局，被婆婆逼迫要在石頭路上匍匐前進外，家雯（吳婉君飾演）也跟著出現讓韻如直接被上銬帶走！

▲韻如在和宏傑的婚禮上被上銬帶走。（圖／翻攝自YouTube／NewShowBiz完全娛樂）

▲韻如在和宏傑的婚禮上被上銬帶走。（圖／翻攝自YouTube／NewShowBiz完全娛樂）

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《炮仔聲》第132集於4日播出，本集最大的看點就是消失已久的家雯出面指控被韻如推下樓，讓對方在以為終於能和宏傑定終身的場合直接被上銬帶走，讓觀眾忍不住開心直呼「終於」、「爽啦」。不過在宏傑又去跟家雯「勾勾纏」後回到婚禮現場又看到CoCo，這也造成了大家熱烈討論CoCo和家雯究竟是不是同一個人，每個人都有不同的推理，而這個結果也只能等戲劇播出才能知道了。

▲韻如在和宏傑的婚禮上被上銬帶走。（圖／翻攝自YouTube／NewShowBiz完全娛樂）

▲至明早防備韻如對家雯出手，將家雯藏在安全的地方養身體。（圖／翻攝自YouTube／NewShowBiz完全娛樂）

另外，目前《炮仔聲》不只家雯和CoCo是同臉人，就連林家長孫林至明（陳冠霖飾演）也演起相同狀況，後來才發現原來當初林至明本來就有雙胞胎兄弟「添丁」，只是被陳慕義妻子當產婆的時候偷抱走。添丁在最新一集中幫助至明一家人教訓韻如，趁機和昏迷不醒至明的互換去到韻如婚禮給大家一個驚喜，也給韻如教訓。

▼【炮仔聲】EP132 Coco美人計分裂！家雯當初消失的真相曝光。（影片／取自NewShowBiz完全娛樂 YouTube，如遭刪除請見諒）

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