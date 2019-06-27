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王繹龍《Fly》一上線就破10萬！　

▲▼王繹龍。（圖／公關照）

▲王繹龍新歌一上線就破10萬。（圖／公關照）

記者關韶文／台北報導

歌手王繹龍推出最新歌曲《Fly》，親自包辦作曲編曲，歌詞部分則是愛妻瑞莎共同創作，歌曲MV在騰訊上線單日就突破10萬點擊人次，MV在福建泉州惠安知名景點風車島拍攝。

為了拍出海鷗翱翔天際海天一色遼闊之感，王繹龍事先與導演分享人生體悟希望整首歌MV的意境能如同海鷗一樣自由飛翔，與世無爭，脫去曾經的年少輕狂學會忘記放浪，攝影師一遍又一遍的取景抓角度，王繹龍也敬業的配合導演所有要求，頂著34度烈陽整整拍了8個多小時，都曬成小黑人。

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6月30日是王繹龍的36歲生日，同時也是香港經典樂團Beyond已逝的主唱黃家駒忌日，每年王繹龍生日前夕總會在網上看到許多樂迷們對於黃家駒的懷念，對於這樣的優秀卻早逝的音樂人，實在萬分可惜，王繹龍在今年年初反覆聆聽黃家駒創作的《海闊天空》，感觸之餘寫下這首《Fly》。

為了完成這首歌曲，王繹龍前幾個月閉關推掉了大多數演出邀約，現在新歌終於上線，打動人心的旋律與豁達開闊的詞意不負所望的深受歌迷好評，許多樂迷留言覺得王繹龍變了，這首別有意義的Fly真正走入他們內心，接下來王繹龍也將帶著新歌開啟溫洲樂清，福州，哈爾濱等地巡迴演出。

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