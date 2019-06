柳炳宰連跳4下「褲子整件滑落」　女星一往下看秒逃：我錄不下去了！

記者張筱涵/綜合報導

韓綜《幫我找房子吧》(구해줘!홈즈)主要是接受沒時間找房子的民眾委託,藉由藝人幫忙看房子和介紹不同地區的租房資訊。怎料柳炳宰(유병재)和朴娜勑(박나래)一起看一間半地下的房間時,男方為了測試高度連跳4下突然發生了驚人狀況。

▲《幫我找房子吧》是新型態南韓綜藝節目。(圖/翻攝自《幫我找房子吧》官網)

柳炳宰和朴娜勑組隊一起到不錯的租屋處看房子時,通常半地下的房間因為沒有足夠的太陽光照射會特別潮濕,他們細心準備了濕度測試器,雖然濕度部分的表現還算可以,但女方認為天花板的高度太低,要對方跳幾下來測試。

沒想到柳炳宰邊說著「我覺得還可以」的同時,跳到第3下時可以發現褲子右邊已經有些滑落,此時此刻還沒有發現的他又跳了第4下,結果整件褲子就直接滑落在地板。在旁邊全程目睹的朴娜勑整個人嚇到雙下巴都被擠出來,回神後馬上逃離房間笑說:「跟柳炳宰太尷尬了會錄不下去。」

▲柳炳宰原地跳躍測高度時掉褲子嚇慘朴娜勑。(圖/翻攝自YouTube/MBCentertainment)

柳炳宰為了挽回尷尬氣氛看了一下濕度測試器說:「濕度比剛剛降低了呢!」沒想到被朴娜勑嘲笑說「濕度下降了,褲子也掉下來了」,棚內的主持人們也跟著一起虧:「柳炳宰就是人體濕度測試器。」發生如此尷尬的事情後,他們也不自覺地拉遠彼此距離,這段影片也在短時間內引起熱烈討論。

▲朴娜勑和柳炳宰尷尬地保持距離。(圖/翻攝自YouTube/MBCentertainment)

▼[HOT] Humidity goes down and pants go down 구해줘! 홈즈 20190623。(影片/取自MBCentertainment YouTube,如遭刪除請見諒)