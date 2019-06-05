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孫生爆笑點評「公園火車便當片」：很強欸！　「為了摸更多屁屁」秒衝健身

記者李湘文／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」孫生近日被週刊直擊，在公園跟網路正妹張優忘情撫摸、擁抱抖動，「火車便當」影片曝光引起熱議。他本人得知被拍，親自看了影片後笑到不行，透過社群平台驚訝點評「文宣很強欸」，還自嘲要印個匾額放在家裡，提醒自己「公園危險」，以幽默態度回應。

▲孫生回應火車便當影片。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生回應火車便當影片。（圖／翻攝自孫生Instagram）

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孫生看了火車便當影片，5日下午在Instagram發文，爆笑：「那個什麼公園神剪接！還好沒有阿不咧機痘痘。」雖然對於被拍到影片還是覺得無言，但他依然稱讚影片旁白，認為真的很好笑，「殺出一條荒淫之路這個什麼文宣很強欸」，並大開自己玩笑：「野外自強號便當在此為您呈現！我可能真的要接下火車便當的代言了。」

▲孫生回應火車便當影片。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生回應火車便當影片。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生自嘲。（圖／翻攝自孫生Instagram）

孫生接著PO出好幾支影片，戲稱準備在家輸出匾額，上面要寫「公園危險」，大呼：「公園真的是禁區！差點嚇死，好恐怖啊。」他還帶便當去公園，當場在鏡頭前打開來吃，「在公園內就是要吃便當啊，不然要幹嘛」；就連去健身也說「為了可以摸到更多的屁屁，我要特訓自己」，坦然把影片裡的梗全部拿來自嘲。

▲孫生回應火車便當影片。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生搞笑說要做匾額提醒自己「公園危險」。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生回應火車便當影片。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生自嘲「為了摸更多屁屁」要好好特訓。（圖／翻攝自孫生Instagram）

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