庾澄慶左眼佈滿鮮紅血塊！　秒變「血輪眼」眼白全都消失

記者阮巧雯／綜合報導

藝人庾澄慶近期活動滿檔，4月才剛參加「世界地球日」路跑活動，而又將在9月份進行音樂劇巡演，也許是活動太多過於操勞，他於4日在微博上傳3張自拍照，照片中清晰可見他的左眼整片佈滿鮮紅血塊，不少粉絲心疼：「工作之餘，也要好好照顧身體！」

▲庾澄慶不知道什麼原因左眼佈滿血塊，就像動漫火影忍者裡的「血輪眼」。（圖／翻攝自微博／庾澄慶）

請繼續往下閱讀...

照片中，庾澄慶的右眼雖然正常，但左眼不知道什麼原因，幾乎看不見眼白，只可看到整片的可怕紅色血塊。他在微博上傳3張自拍照，並分別在相片上標示時間，「上午、下午、晚上」，但隨著一天過去，狀況並無好轉，反而越來越嚴重。在白天自拍中還可以看到一點眼白，到了晚上整個左眼都佈滿血塊，就連黑眼珠都快看不到了，就跟火影忍者裡的「血輪眼」一樣。

▲到了晚上狀況反而更加嚴重，根本看不到眼白。（圖／翻攝自微博／庾澄慶）

而庾澄慶也沒有在文內解釋為何左眼受傷，只寫道：「忽然心頭一震！莫非有妖孽作怪！待我齊天大聖孫悟空的火眼金睛大爆花看個明白。」自嘲練就跟孫悟空一樣的火眼金睛，讓不少粉絲看了一頭霧水，只能關心督促偶像：「哥！要好好照顧身啊！」但也有網友表示，只是毛細血管破裂，只要多吃維他命C好好休息，就不會有什麼大問題。