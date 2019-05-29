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黛安娜王妃「車禍現場」變遊樂景點　網氣炸：想過威廉、哈利的心情嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

英國黛安娜王妃在1997年在法國巴黎因車禍香消玉殞，享年僅36歲。她的離開不只對世人，更對兩個兒子威廉王子、哈利王子有著極大打擊。不過美國有一家遊樂園，近來將黛安娜車禍事故的現場做成遊樂設施景點，一次「體驗」收費約台幣800元，引起眾人撻伐。

黛安娜王妃。（圖／路透社）

▲黛安娜王妃於1997年車禍身亡。（圖／路透社）

一間位於美國田納西州的遊樂場，打造「重現戴安娜王妃意外」的3D體驗設施，創作人羅賓特納（Robin Turner）說：「我們用3D電腦模型，看起來就像置身巴黎，並且有立體的效果。經過投影，可以在3D影像中看到所有的建築物和場景，包括她（指黛安娜王妃）當時怎麼離開麗茲酒店，狗仔隊如何追逐，以及讓駕駛失控的聲響等所有細節。」

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黛安娜王妃、查爾斯王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲黛安娜王妃、查爾斯王子「大婚」的世紀之吻。（圖／達志影像／美聯社）

羅賓特納強調，體驗中沒有任何的血腥、事故畫面，但可以透過場景重現推理，討論這起事件背後的陰謀論，包括「黛安娜是否懷有當時埃及富商男友的小孩」，以及「英國王室是否有介入這起意外」等，都是結束後將探討的議題。

▲▼黛安娜王妃。（圖／達志影像）

▲黛安娜雖然於1996與查爾斯王子離婚，但她「王妃」的形象和身影還是令大眾忘懷。（圖／達志影像）

羅賓特納表示，目前為止沒有收到英國皇室的任何投訴。但這項設施的消息傳開後，還是不少人認為其中存在道德瑕疵，憤慨說道：「如果是你家庭成員意外過世，你會製作這種娛樂遊戲嗎？」、「有考慮到威廉王子、哈利王子的感受嗎？」掀起許多負面聲浪。

★圖片為版權照片，由路透、達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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黛安娜王妃, 威廉王子, 哈利王子

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