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美麗華、威秀影城《復仇者4》開賣前5分鐘「網站癱瘓」　網：進不去，怎買？

 

記者洪文／台北報導

威秀影城、美麗華影城12日中午12點開賣《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）台灣預售票，未料還沒開賣，網站、app現已全面癱瘓，連進入主網站、app都一片空白，網友抱怨：「連網站都進不了，怎麼買票？」美麗華影城透露，全台2700人同時湧入網站，現已請資訊部積極修復中。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》美麗華影城網站癱瘓 。（圖／翻攝自美麗華影城網站）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》美麗華影城網站癱瘓 。（圖／翻攝自美麗華影城網站）

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▲威秀app大當機。（圖／翻攝自威秀app）

▲威秀app大當機。（圖／翻攝自威秀app）

網友表示：「啊不是資訊部人員備戰中，我看是吃泡麵吧“」、「被登出就回不去了」、「網頁動不了」、「一切都是DC的陰謀啦」、「網站都進不去，怎麼買」、「美麗華網站到底好了沒」、「被人爆雷就等第四台播好了」、「畫面一直轉圈圈，結果就被登出了」。

《ETtoday》直擊美麗華影城，早上9點現場已出現排隊潮，中午11點已排到轉角，而最早排隊的人是前一天晚上9點，第二個早上5點來排隊。搶票隊伍中，有學生、上班族也有家庭主婦，似乎可以避免網站當機，在現場順利買到上映首周熱門場次的好位子，防止網路及朋友爆雷。

 ▲▼美麗華影城《復仇者聯盟4》排隊盛況。（圖／ETtoday）

事實上，《復仇者聯盟4：終局之戰》在全球各地傳出不少「災情」，美國當時開賣造成Fandango、AMC、Atom等電影售票網站全部癱瘓，等了超過1小時才恢復狀況，很多好位子早已被搶光，預售數字在Fandango只花6小時超越《Star Wars：原力覺醒》，榮登美國影史預售首日冠軍，甚至在Atom網站只花1小時就是《復仇者聯盟3：無限之戰》3倍。

導演羅素兄弟在上一集《復仇者聯盟3：無限之戰》上映前寫了公開信，請求看過電影的觀眾不要爆雷，而這一次導演喬羅素坦言壓力更大，他打算再寫一封信，請大家不要爆雷，甚至認為這次爆雷會比上一次還要多，「最好一張白紙的狀態去看，我鼓勵大家上映首周就去看，因為我確定，當電影上映的那一刻，網路上就會炸開來了。」

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。
 

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