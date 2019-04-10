邱澤「半年2個角色」心中只有演戲：好劇本不接嗎？錯過多可惜

記者洪文／台北報導

邱澤久未在台公開露面，11日在品牌活動帥氣現身，其實他才剛拍完一部戲劇，明天馬上要趕到北京準備新的電影。難道不累嗎？他心中只有演戲，談戀愛這件事完全沒去想，「遇到好的角色，不接嗎？」

▲邱澤。（圖／記者洪文攝）



因《誰先愛上他的》入圍各大國際影展，邱澤跑遍世界各地，前一陣子才在日本大阪亞洲電影節以中、日、英3種語言致詞，讓當地觀眾相當驚艷，他則是依舊謙虛，只說多花一點時間準備而已。

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以《誰先愛上他的》在台北電影節奪下影帝之後，邱澤坦承：「有更多類型劇本上門。」他才拍完一部台劇，馬上將去大陸演出電影，預計待上3個月，希望有機會回到台北電影節參加頒獎典禮。

▲邱澤。（圖／記者洪文攝）



雖然片約不間斷，邱則不怕累，「可是遇到好的角色，不接嗎？錯過都覺得可惜。」他也不擔心不斷轉換角色情境，就是專注在角色裡面，下一部作品放下再專注投入另一個角色。

不過即使遇到再好的角色，邱澤也拒絕同時兩邊尬戲。他坦言，過去拍攝《螺絲小姐要出嫁》就有經驗，台灣北部、南部不斷交替，讓他完全吃不消，「這樣會讓我錯亂！」

雖然近期演出的兩部作品無法透露，不過邱澤頂平頭、曬黑現身，應是為了新作品做的造型改變，下半年還有《第九分局》、《江湖無難事》在台灣上映宣傳，他期待觀眾看見不一樣的邱澤。