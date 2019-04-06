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鼓鼓唱到一半太熱⋯直接脫了！　公開「專輯籌備進度」

記者關韶文／台北報導

「非樂不可 非你不可」NONSTOP春日音樂祭，6日春假第三天持續放送好音樂，由宇宙人打頭陣，鼓鼓、魏嘉瑩、黃奕儒、蕭秉治接連登場，鼓鼓穿上短褲陪粉絲一起嗨翻下午，唱到太興奮時，鼓鼓一度脫外套，讓台下歌迷尖叫連連！

近期忙著籌備新專輯鼓鼓一登場就演唱招牌組曲，《我不壞你不愛＋嗯哼》、《繽紛了每一天》、《不會愛就別愛》、《乎乾》，又唱又跳見證他能歌善舞的超人氣魅力，打造熱鬧非凡的音樂派對。

▲▼鼓鼓。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

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▲▼鼓鼓現身信義區開唱。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

▲▼鼓鼓。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

鼓鼓開心向歌迷打招呼，「我是前天在這邊演出，很開心今天又可以來，我最近在做我的第二張專輯了，遇到很多特別的事，就是現在網路的世代資訊非常多，看到很多不一樣的人，比以前多更多，我在想不管是學生還上班族，或音樂創作者，應該會在網路上看到比你更優秀的人。」

▲▼鼓鼓。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

▲▼鼓鼓唱到爆汗，激動脫外套。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

▲▼鼓鼓。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

鼓鼓邊籌備專輯邊上網找資料，更反思自己存在的意義，「有這麼多優秀的人存在，我在這幹嘛？念一轉就發現了，應該還是要有第二名存在，班上要有吊車尾的在才有意思，我想鼓勵大家，不管你是不是頂尖第一名，或跟我一樣沒辦法當第一名，要了解自己的存在每個人存在都是不可被取代的。」

鼓鼓接著演唱《不會愛就別愛》，唱到激動處，直接把外套脫了，讓台下歌迷尖叫連連，加上今天天氣炎熱，所以鼓鼓有下台親自送水給歌迷，相當貼心。

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