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胖女孩告白被拒！　遭全校霸凌「半夜割腕爆血」緊急送醫

▲▼楊上昀。（圖／意林娛樂有限公司提供）

▲楊上昀告白被拒絕，曾經憂鬱割腕。（圖／意林娛樂有限公司提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手楊上昀因為自己胖胖的身材，導致過去情路不順，最慘的日子裡，還曾經憂鬱症自殘，吞安眠藥甚至自殘割手腕好幾次，讓爸媽傷心之餘送她去醫院診療，過程中找到重生力量的她克服了自己的陰暗面積極向上，決定好好自己為自己而活，變成自己喜歡的人，努力減肥朝著歌手之路邁進。

楊上昀把過去暗戀的想情寫成新歌《紙星星》，將自己在大學時初戀曖昧微酸甜化成文字，藉由紙星星的想望，決定把這首歌送給自己暗戀五年男生，楊上昀表示，「因為從小就是胖胖的又常跟男生打成一片，所以都被當成男的看待，對愛情這塊根本不抱任何期待；但遇到這個男生後，他對我的體貼溫柔，讓我第一次感覺被當女生看待，甚至讓我覺得有超出友誼界線，因此當時認定他就是真命天子決定跟他告白，後來他用冷處理的方式開始對我冷淡甚至不太理我，讓我超級傷心，除了覺得自己不夠好，還把自己的心關起來，花了很久的時間才把這段感情放下。」

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從來沒有想過被拒絕對自己打擊很大的楊上昀，甚至一度走不出來自責、自卑的漩渦；她說：「當初這件事傳開來同班同學知道後，開始議論紛紛，加上他在學校算校草級的人物，許多『你配不上他』、『不看看自己長相』的話傳到我耳中，讓我自信心再度受挫，因為我當時不敢跟爸媽及朋友訴苦，結果就是憂鬱症找上門，自己一直陷入在黑洞的漩渦，爬不出來。」

▲▼楊上昀。（圖／意林娛樂有限公司提供）

▲▼楊上昀將過去暗戀的心情寫成歌曲。（圖／意林娛樂有限公司提供）

▲▼楊上昀。（圖／意林娛樂有限公司提供）

連續五天都無法闔上眼睡覺的楊上昀，求助於身心診所開始吃安眠藥，自卑導致開始覺得自己不夠好，楊上昀開始有自殘的狀況，她說：「因為想要發洩情緒找不到出口，我開始想要用美工刀劃手腕，當時只是想要用這些傷疤提醒自己振作清醒一點，結果有一次因為吃了安眠藥太恍惚，讓我糊里糊塗割傷手腕昏過去，醒來後全身是血躺在醫院，爸媽也才知道整件事情的來龍去脈。」

最後，在精神科病房靜養治療了一個多月的楊上昀，靜下心開始回想整件事的經過，覺得自己的荒謬行為不但讓自己看起來更糟，還讓爸媽傷心不已；決心振作的她藉由看書、創作轉移注意力並抒發情感，楊上昀表示：「我記得我看到了當時佼哥出的一本書《我還在》，內文中有一段文字提到：如果不喜歡他人在網路上的偏激，你也用一樣的手段去與他們爭辯，那你不就變成那個你不喜歡的人，要變就變一個自己欣賞的那款人，不要變身自己內心討厭的那模樣；你要自省重生，還是沉淪放生，根本沒人逼你！當你倒下，只有愛你的人會傷心，討厭你的人只會更開心。這段文字徹底打醒了我，也讓我開始想要好好地為自己而活，追求自己想要的目標及夢想！」

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