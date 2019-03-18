ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

頑童MJ116為籃球電影《下半場》獻唱　HBL冠軍賽中場秀嗨炸

記者洪文／綜合報導
 
HBL籃球電影《下半場》昨（17日）晚一同登上台北小巨蛋的HBL（高中籃球聯賽）總冠軍賽中場秀，展現明星魅力及球技，並邀請嘻哈天團頑童MJ116演唱電影主題曲，現場更公開播映電影首支預告片，電影中與比賽現場都在爭奪冠軍獎盃，1萬5000名觀眾看完中場秀，緊接著進行下半場比賽，「冠軍誰屬」，讓球迷們感受到雙重緊張刺激感。

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲頑童與《下半場》演員。（圖／華納兄弟提供）
  
每年的HBL中場秀都備受矚目，今年由頑童與電影《下半場》球員演員們，聯手熱力引爆小巨蛋，一結束美國巡迴演唱會就投入中場秀的頑童，為了選唱符合電影精神的歌曲，特地與導演劇組討論，挑出《Jungle》、《Fresh Gang》兩首歌，加上范少勳、朱軒洋領軍，鄧紹杰、袁加樂、張仕達、魏宇人、羅章恩、陳言慎、王新凱、各務孝太、劉揚暄、連潔琳、章賀、吳昱恩、鄧遠威、林睦凱等球員演員，共同表演炫球技。

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

請繼續往下閱讀...

▲《下半場》形象照。（圖／華納兄弟提供）
  
值得一提的是，去年暑假在高雄巨蛋拍攝電影中冠軍賽的球員演員們，只隔幾個月又登上台北小巨蛋，一年內就解鎖「登上台北、高雄雙巨蛋」的目標，對常常征戰在各個籃球場館比賽的球員演員們來說，都感到不可思議。

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《下半場》形象照。（圖／華納兄弟提供）
  
對於能夠登上小巨蛋表演，范少勳坦言：「我光是想到有這麼多球迷觀眾坐在上面看，就已經焦慮一星期了，真的很佩服HBL球員在一萬多人面前比賽，心理素質好強。」運動細胞很好的他，專注不掉球的完美演出，跟著音樂節奏，享受再一次與所有演員一起上籃球場的感覺，他感性地說：「感覺我們真的就像一支籃球隊，和電影裡這些隊友，再次一起站上巨蛋，真的是太熱血了！」

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）
  
今年全程都有追蹤賽事的朱軒洋，每場比賽都讓他感到熱血沸騰！他表示：「很開心能參與中場秀，再次跟《下半場》球員演員們一起練球，因為大家幾乎都是學生，每次練習要全員到齊比較難，還好彼此因為拍戲已經培養出很棒的默契。」球員演員們跟現場觀眾一樣，都是首次看到電影預告，「希望不論是電影還是表演，我們都要把最好的一面呈現給大家。」

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）
  
電影《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，范少勳、朱軒洋於片中飾演一對分別隸屬光誠中學、育英高中兩支籃球隊的親兄弟，由范少勳、朱軒洋領軍，率領14位球員演員，面臨爭奪冠軍時的矛盾與衝突，是一部關於夢想與自我認同的熱血勵志電影，電影由華納兄弟發行，將於今年暑假上映。

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

推薦閱讀

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

下半場, 張榮吉, 頑童MJ116

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 網爆他「跟王菲分手」愛上楊冪！　謝霆鋒被追問…罕見開口全回答
  2. 林志穎曝「爸比視角」！　9歲Kimi「11字長腿」直逼名模媽咪
  3. 陳文茜術後墨鏡照曝光！　醫院唱聲樂「支氣管擴張劑」當煙斗
  4. 《我們》古老傳說「分身靈」嚇人　邪惡雙胞胎角色始祖
  5. 小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人
  6. 頑童MJ116為籃球電影《下半場》獻唱　HBL冠軍賽中場秀嗨炸
  7. 影／劉德華、古天樂《掃毒2》首支預告　汽車開進中環站「追撞地鐵」帥炸
  8. 泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！
  9. 《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神
  10. 迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366