頑童MJ116為籃球電影《下半場》獻唱　HBL冠軍賽中場秀嗨炸

記者洪文／綜合報導



HBL籃球電影《下半場》昨（17日）晚一同登上台北小巨蛋的HBL（高中籃球聯賽）總冠軍賽中場秀，展現明星魅力及球技，並邀請嘻哈天團頑童MJ116演唱電影主題曲，現場更公開播映電影首支預告片，電影中與比賽現場都在爭奪冠軍獎盃，1萬5000名觀眾看完中場秀，緊接著進行下半場比賽，「冠軍誰屬」，讓球迷們感受到雙重緊張刺激感。

▲頑童與《下半場》演員。（圖／華納兄弟提供）



每年的HBL中場秀都備受矚目，今年由頑童與電影《下半場》球員演員們，聯手熱力引爆小巨蛋，一結束美國巡迴演唱會就投入中場秀的頑童，為了選唱符合電影精神的歌曲，特地與導演劇組討論，挑出《Jungle》、《Fresh Gang》兩首歌，加上范少勳、朱軒洋領軍，鄧紹杰、袁加樂、張仕達、魏宇人、羅章恩、陳言慎、王新凱、各務孝太、劉揚暄、連潔琳、章賀、吳昱恩、鄧遠威、林睦凱等球員演員，共同表演炫球技。

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▲《下半場》形象照。（圖／華納兄弟提供）



值得一提的是，去年暑假在高雄巨蛋拍攝電影中冠軍賽的球員演員們，只隔幾個月又登上台北小巨蛋，一年內就解鎖「登上台北、高雄雙巨蛋」的目標，對常常征戰在各個籃球場館比賽的球員演員們來說，都感到不可思議。

▲《下半場》形象照。（圖／華納兄弟提供）



對於能夠登上小巨蛋表演，范少勳坦言：「我光是想到有這麼多球迷觀眾坐在上面看，就已經焦慮一星期了，真的很佩服HBL球員在一萬多人面前比賽，心理素質好強。」運動細胞很好的他，專注不掉球的完美演出，跟著音樂節奏，享受再一次與所有演員一起上籃球場的感覺，他感性地說：「感覺我們真的就像一支籃球隊，和電影裡這些隊友，再次一起站上巨蛋，真的是太熱血了！」

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



今年全程都有追蹤賽事的朱軒洋，每場比賽都讓他感到熱血沸騰！他表示：「很開心能參與中場秀，再次跟《下半場》球員演員們一起練球，因為大家幾乎都是學生，每次練習要全員到齊比較難，還好彼此因為拍戲已經培養出很棒的默契。」球員演員們跟現場觀眾一樣，都是首次看到電影預告，「希望不論是電影還是表演，我們都要把最好的一面呈現給大家。」

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



電影《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，范少勳、朱軒洋於片中飾演一對分別隸屬光誠中學、育英高中兩支籃球隊的親兄弟，由范少勳、朱軒洋領軍，率領14位球員演員，面臨爭奪冠軍時的矛盾與衝突，是一部關於夢想與自我認同的熱血勵志電影，電影由華納兄弟發行，將於今年暑假上映。