ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

章子怡上《妻子2》遭影迷怒嗆脫粉！　汪峰冷靜一段話打臉

記者李湘文／綜合報導

大陸影星章子怡專注拍電影多年，近年漸漸拓展演藝路，不只擔任綜藝節目評審，也接下真人秀《妻子的浪漫旅行2》，難得把日常生活搬上螢幕。不過，她的轉變令許多影迷難以接受，自從宣布加入《妻子》之後，就飽受批評，令老公汪峰也忍不住心疼、出面為她說幾句話。

▲章子怡被影迷嗆脫粉！汪峰冷靜打臉。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲章子怡跟汪峰一起上《妻子的浪漫旅行2》。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

請繼續往下閱讀...

汪峰27日接受採訪直言：「有一些子怡的粉絲說，她不應該參加這樣的節目。其實這不能用對錯來形容，事實上我覺得是有一個認識和理解上的小誤區。」他認為，粉絲通常喜歡自己的偶像活在一個「凝固的時間段」中，希望對方一直不變，然而「這種沒有變化是隨著粉絲的心意，而不是隨著一個人的自然變化」。

▲章子怡被影迷嗆脫粉！汪峰冷靜打臉。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲汪峰力挺章子怡的決定。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

得知章子怡的影迷揚言脫粉，汪峰也感慨：「有些時候，只要做的事情稍微不像他所想，那他會覺得很吃驚，進而理解不同的話也會失望。」但他特別支持老婆的決定，也認為到了這個程度之後，應該隨心所欲選擇自己最有衝動、最想做的事，「我想成功的人這一點是必備的，而不受任何其他的（因素）左右。」

▲章子怡被影迷嗆脫粉！汪峰冷靜打臉。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲章子怡希望讓粉絲看到自己真實的、身為人妻的一面。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

不過，汪峰仍認為尊重影迷、傾聽他們的聲音是必要的，只是最終還是需要遵循自己內心的聲音。事實上，章子怡在確定參加《妻子的浪漫旅行2》後，也曾發文說明原因：「在這裡能看到一個真實的我，她不是玉嬌龍，不是小百合，不是宮家二小姐……這一次，是我～妻子章子怡。」除了演員身分，也希望讓粉絲看到自己作為人妻、人母的面貌。

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

章子怡, 汪峰, 妻子的浪漫旅行

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 見面會才30分暴動！　崔振赫消失在觀眾席⋯納豆：找不到人
  2. 台12歲神童馮羿再登艾倫秀！　收「臉部鑲鑽」10萬驚喜大禮
  3. 女神卡卡、布萊德利庫柏爆曖昧！正宮女友、前妻「一個字」加入戰局
  4. 獨家／「還願」杜美心來了！試鏡《聲林》超萌演唱曝光
  5. 大陸禁令開鍘「宮鬥權謀劇全停拍」　《皓鑭傳》首頁消失！
  6. 章子怡上《妻子2》遭影迷怒嗆脫粉！　汪峰冷靜一段話打臉
  7. 法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了
  8. 郭碧婷與富二代「十指緊扣」遊印度！　準婆婆發文力挺
  9. 228連假何處去？　桃園龍潭大北坑4.5公頃魯冰花海綻放
  10. 最辣熟女嫁長跑10年男友！新婚2週秒po半裸交纏小鮮肉照

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366