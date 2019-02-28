章子怡上《妻子2》遭影迷怒嗆脫粉！　汪峰冷靜一段話打臉

記者李湘文／綜合報導

大陸影星章子怡專注拍電影多年，近年漸漸拓展演藝路，不只擔任綜藝節目評審，也接下真人秀《妻子的浪漫旅行2》，難得把日常生活搬上螢幕。不過，她的轉變令許多影迷難以接受，自從宣布加入《妻子》之後，就飽受批評，令老公汪峰也忍不住心疼、出面為她說幾句話。

▲章子怡跟汪峰一起上《妻子的浪漫旅行2》。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

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汪峰27日接受採訪直言：「有一些子怡的粉絲說，她不應該參加這樣的節目。其實這不能用對錯來形容，事實上我覺得是有一個認識和理解上的小誤區。」他認為，粉絲通常喜歡自己的偶像活在一個「凝固的時間段」中，希望對方一直不變，然而「這種沒有變化是隨著粉絲的心意，而不是隨著一個人的自然變化」。

▲汪峰力挺章子怡的決定。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

得知章子怡的影迷揚言脫粉，汪峰也感慨：「有些時候，只要做的事情稍微不像他所想，那他會覺得很吃驚，進而理解不同的話也會失望。」但他特別支持老婆的決定，也認為到了這個程度之後，應該隨心所欲選擇自己最有衝動、最想做的事，「我想成功的人這一點是必備的，而不受任何其他的（因素）左右。」

▲章子怡希望讓粉絲看到自己真實的、身為人妻的一面。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

不過，汪峰仍認為尊重影迷、傾聽他們的聲音是必要的，只是最終還是需要遵循自己內心的聲音。事實上，章子怡在確定參加《妻子的浪漫旅行2》後，也曾發文說明原因：「在這裡能看到一個真實的我，她不是玉嬌龍，不是小百合，不是宮家二小姐……這一次，是我～妻子章子怡。」除了演員身分，也希望讓粉絲看到自己作為人妻、人母的面貌。