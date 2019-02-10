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97歲賭王何鴻燊傳病危3天首發聲！　住頂級病房「天價醫藥費」曝光

▲97歲何鴻燊驚傳病危，女兒何超蓮皺眉頭現身醫院。（圖／CFP）

▲97歲何鴻燊驚傳病危。（圖／CFP）

記者陳芊秀／綜合報導

97歲賭王何鴻燊傳出病情惡化轉入ICU，消息曝光進入第三天，四房子女連日來持續進出醫院，令大批香港媒體守在醫院外。他10日透過三房兒子何猷啟首度對外回應：「我很好，不用擔心。」

▲賭王何鴻燊病危消息傳了3天，首度透過兒子發聲。（圖／CFP）

▲何鴻燊大年初四傳出病危，港媒放棄過年守在醫院。（圖／CFP）

據香港《蘋果日報》報導，何猷啟10日下午1:20分在醫院逗留20分鐘，離開前向港媒回應：「爹地叫我跟大家講，我很好不用擔心。」他也透露賭王說話清晰，被問起何時出院則說要問醫生，雙胞胎姊姊何超蓮也在醫院陪父親吃午餐，不過姊姊接受大家拍照時難掩倦容。

▲賭王何鴻燊病危消息傳了3天，首度透過兒子發聲。（圖／CFP）

▲何猷啟對外代父親發聲：「爹地叫我跟大家講，我很好不用擔心。」（圖／CFP）

▲賭王何鴻燊病危消息傳了3天，首度透過兒子發聲。（圖／CFP）

▲何超蓮10日再度來醫院陪爸爸吃午餐。（圖／CFP）

何鴻燊自8日傳出病情惡化，3天來家人持續抵達醫院探望，包括大房長女何超賢、孫女何家華，二房何超鳳、何超儀、三房太太陳婉珍、何超蓮、何猷啟、何超雲，以及四太梁安琪、何猷君等人，根據港媒計算，他2009年在四房家中不慎跌倒撞傷頭部後，將近10年來不斷進出醫院，入住37樓並包下2間獨立套房，每日醫藥費高達港幣100萬（約台幣397萬），加上醫生診治、24小時看護等費用，保守估計已經砸下將近港幣2億元（約台幣8億元）。

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