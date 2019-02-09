《炮仔聲》陳冠霖、李燕過年也放閃　王宇婕：我的甜蜜戲可以不在醫院嗎

記者蕭采薇／綜合報導

三立八點台劇《炮仔聲》主要演員陳冠霖、李燕、林在培、徐亨、王宇婕、吳婉君及許孟甯等，9日於開工前夕到埔心牧場走春舉辦見面會。即使天冷現場還是擠滿超過千人的熱情粉絲，由於陳冠霖與李燕在埔心牧場有拍攝新婚蜜月的甜蜜戲，比起其他演員，他們兩人對於埔心牧場的最佳打卡景點都如數家珍，讓王宇婕很羨慕請命說：「我和陳志強拍甜蜜戲可以不要都在醫院嗎？」

▲《炮仔聲》（左起）徐亨、林在培、李燕、陳冠霖、陳志強、吳婉君、王宇婕及許孟甯舉辦見面會。（圖／三立提供）

粉絲的熱情，讓每位演員都有「人氣爆棚」的感覺，徐亨笑說：「自從演了《炮仔聲》之後，年輕族群的粉絲變超多，以前的粉絲都是老人，現在走在路上反而很多年輕人叫我大哥。」他也拍戲之餘反而迷上跟網友互動，留言回都回不完。

▲《炮仔聲》陳冠霖和李燕飾演夫妻。（圖／三立提供）



活動中，演員們都大秀書法造詣，陳冠霖果真才貌雙全，一手書法字讓大家「驚艷」，公認書法寫最爛的非王宇婕莫屬，一個「大」字，都寫得像注音「ㄤ」，她喊冤表示她寫得出的中文字沒幾個，下次可以用毛筆寫英文就好了。由於書法分組競賽，李燕帶隊的演員們願賭服輸，戴上豬鼻裝可愛。

▲陳冠霖寫書法。（圖／三立提供）

過年每位演員都難得放5天充實年假，李燕笑說過：「農曆年比拍戲還累！」原來姊姊帶著三個兒子從台中北上拜年，她每天忙著陪三個小鬼吃喝玩樂，真是累慘，原本計畫年假睡到飽，但隔日就要開工，想睡也沒得睡了。李燕表示今年過年總共發了五十萬紅包，最大包則是十萬元，她笑說：「家人開心就好。」

▲《炮仔聲》演員們寫書法。（圖／三立提供）

陳冠霖今年則剛好相反，不只睡得飽也吃得飽，巧的是過年家裡剛好添了二隻狗寶寶 ，讓他覺得今年過年好「旺」好福氣。吳婉君年前不管放幾天假，就先訂了機票，打算到海島國家放鬆一下，而今年終於如願以償，玩了四天三夜，但還是嘆氣說：「都沒有豔遇！」

▲《炮仔聲》演員們舉辦見面會。（圖／三立提供）

王宇婕過年則被媽媽「拋棄」，一人在台灣過年。好在今年過年死黨從海外來找她，兩人從感情聊到人生，這幾天一聊下來突然發現什麼都豁達了，她表示人生沒有事情過不了的，沒想到開導別人自己也被開導了。由於在炮仔聲中飾演「小三」的王宇婕今年新年願望好特別，祝福現場粉絲朋友說：「祝大家新年都遠離小三！」笑翻全場。