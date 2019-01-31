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賴冠霖《初戀那件小事》女主角曝光！　網傳是16歲的她

記者傅家妤／綜合報導

泰國電影《初戀那件小事》轟動全亞洲，最近宣布被翻拍陸劇，男主角更找來賴冠霖，引起眾多關注，但女主角人選遲遲未公布，讓粉絲都非常好奇，先前網路上曾流傳3個不同版本，但近日卻有消息傳出，女主角確定就是童星趙今麥。

▲《初戀那件小事》、趙今麥。（圖／翻攝自微博／《初戀那件小事》、趙今麥）

▲《初戀那件小事》自宣布開拍以來，討論度一直都非常高。（圖／翻攝自微博／《初戀那件小事》）

近來大陸微博上盛傳，陸版《初戀那件小事》即將於廣州開拍，宣布男主角人選以後，觀眾最為關心的就是女主角人選，雖然官方微博上並未有答案，不過有消息稱，女主角就是16歲童星趙今麥，雖然尚未獲得證實，這對超新鮮組合也在網路上掀起不少熱議。

▲《初戀那件小事》、趙今麥。（圖／翻攝自微博／《初戀那件小事》、趙今麥）

▲網爆趙今麥將搭檔賴冠霖，接下女主角。（圖／翻攝自微博／《初戀那件小事》、趙今麥）

2002出生的趙今麥年紀雖小，但已經出道9年，她在2010年就接下首部電視劇《不能沒有娘》，之後就正式踏入演藝圈，過去她還曾參演過電影《快把我哥帶走》，可愛模樣讓觀眾留下深刻印象，這次傳出她將與大一歲的賴冠霖搭檔出演情侶，大家也非常期待兩人可以擦出不一樣的火花。

▲《初戀那件小事》、趙今麥。（圖／翻攝自微博／《初戀那件小事》、趙今麥）

▲趙今麥雖然年僅16歲，但已經出道9年。（圖／翻攝自微博／趙今麥）

事實上，先前就有消息傳出，《初戀那件小事》將會在1月28日開拍，總編劇是《致我們單純的小美好》作者趙乾乾，因此過去也有傳言流出，稱女主角是沈月，但隨著開拍日期越來越近，女主角人選也越來越多，除了沈月及趙今麥，先前還傳出曾演過《步步驚心》承歡格格的柴蔚也是人選之一。

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初戀那件小事, 賴冠霖, 趙今麥

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