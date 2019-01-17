邱昊奇露8塊肌女同事搶拍　曝維持身材秘辛：從沒吃飽過

記者李欣容／綜合報導

邱昊奇在《必勝大丈夫》中飾演鄧子澄，是一位外表高傲、冷漠，成名甚早專打離婚案件的律師，在拍攝試穿西裝橋段時，邱昊奇只穿內褲就上陣，成為所有女性工作人員的福利品，為了保持八塊肌，邱昊奇苦喊：「至今沒真的吃飽過。」

▲邱昊奇《必勝大丈夫》露八塊肌 。（圖／三立提供）

邱昊奇在劇中替許騰介打離婚關係，本應該要幫助他的當事者，讓老婆林昀希一無所有，卻因為對林昀希有好感，讓他專業的理智線全斷。其中一場邱昊奇在蔡振南的西服店做西裝，正在試穿時脫得精光，林昀希竟然衝入試裝間，要搶走同一套西服，於是邱昊奇幾近全裸的模樣呈現在劇中。

▲邱昊奇在蔡振南的西裝店做西裝 。（圖／三立提供）

雖不是第一次裸身拍戲，但穿內褲上場在西裝店裡走來走去卻是頭一遭，邱昊奇笑說，當時還在為穿什麼內褲上場煩惱，最後還是選擇保守的黑色四角褲，也因為擁有八塊肌身材，拍攝當天女性工作人員各個手機備戰，大家還先拿周孝安的裸身尺度照片給他看，要他輸人不能輸陣。

▲邱昊奇為維持身材注重飲食 。（圖／三立提供）

邱昊奇認為在偶像劇中露上半身已習以為常，男明星平時為了維持身材，整天泡在健身房，最痛苦的是吃東西還要節制，甚至開玩笑說：「至今都沒真正吃飽過！」

▲邱昊奇（右）和林昀希的發展受到觀眾高度期待。（圖／三立提供）