《聲林》許莉潔「胖又醜」落淚　「肉肉女」私訊送暖

記者林彥君／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》人氣選手許莉潔，因真摯的演唱《不為誰而作的歌》，動人的歌聲，以一句「夢想沒有高矮胖瘦」圈粉，她在該集節目後受到導師蕭敬騰的鼓勵，逐漸調整自己的心態，「我以前想法負面，鑽牛角尖，為什麼自己這麼胖？這麼醜？但聽完老蕭老師的建議，我讓自己改變想法。」

▲《聲林之王》選手許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

許莉潔自認私下是感性的人，在節目演唱時因想到過去的自己而落淚，被網友批評是在「打悲情牌」，她強調當時是真情流露，「我不會演戲，要我演我真的演不出來，我是認真在哭！」她在節目上的自白，也鼓勵和她同樣有肉肉身材的女性觀眾，有人私訊安慰她：「莉潔我能理解你的感受。」

▲《聲林之王》選手許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

她從小就喜歡唱歌，會自己對著電視唱唱、跳跳，媽媽當時認為她長大一定會當歌星，她在大二開始參加大專盃歌唱比賽，校園比賽就拿過6次冠軍，還有幾次冠亞軍，「我才發現，原來我的歌聲被認可，開始對唱歌有自信，覺得可以繼續。」

許莉潔雖然是校園歌唱比賽常勝軍，但她在參賽初期卻沒有自信，「校園比賽會覺得不需要Care外表，穿T恤配牛仔褲就上場。」她透露剛上《聲林之王》很在意網友評價，有些留言會「往心裡去」，她讓自己睡醒就忘，「第一集會看留言，但第二集之後就變成偷偷看，對評價看很開！」

▲《聲林之王》選手許莉潔。（圖／記者李毓康攝）