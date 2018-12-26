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蕭敬騰頂時差在大西洋賭城開唱！　一玩就贏「36倍」超狂

記者關韶文／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》美加場自12/13出發，一路走遍溫哥華、多倫多等各大城市，當地時間12/22他在大西洋城搖滾聖地Hard Rock賭場開唱，現場6000人座無虛席，同時也成為登上該場地開唱的第一位亞洲藝人！

已在美加巡演近半個月的老蕭，12/22（當地時間）在大西洋賭城開唱，至今仍深受時差之苦的老蕭，也被團隊封為「時差哥」，老蕭笑說自己已呈「半放棄狀態」，幾乎可說是天天爬起來吃早餐；不僅如此，每逢梳妝時刻更是他的補眠時間。

▲▼蕭敬騰。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰在大西洋賭城開唱。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰。（圖／華納提供）

在大西洋賭城開唱的老蕭，當天也以亞洲首位藝人之姿登上搖滾聖地— Hard Rock賭場，而因應當地營業時間，老蕭難得在凌晨1點開唱，因此讓團隊同事們在正式開場前一度精神萎靡，然而一正式開場，觀眾們的熱情回應則卻瞬間讓所有人「嗨」醒！不僅如此，現場許多外國觀眾也都臣服在老蕭無可抵擋的音樂魅力直呼Amazing、就連台下的保全都忘了工作，紛紛拿出手機跟在台上老蕭自拍，畫面十分有趣。

來到賭場，老蕭自境隨俗小試身手，而一向手氣很好的他，這回竟僅下一注就押到賠率最大的36倍，讓人讚嘆老蕭果然運勢超旺，而贏錢的他也讓一旁的荷官表示不要小費，要老蕭唱歌給他聽，於是老蕭現場則即興清唱了一小段《White Christmas》，讓老蕭笑說唱完感覺只有「妙」可以形容！

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