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Ella突發IG限時「NOV 30」藏懷孕玄機！　網友激動：2個半月了

記者潘慧中／綜合報導

Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔（賴解孵）結婚5年，2017年迎來兒子「勁寶」誕生，不久前《ETtoday星光雲》更掌握獨家消息，她目前已經懷有近3個月的身孕，有礙於習俗不便公開，遲遲沒有正面回應，但20日突然在Instagram的限時動態PO出一串數字，讓粉絲又驚又喜！

▲▼Ella突發IG限時藏懷孕玄機！（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella 2年前宣布懷上第一胎。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

Ella 20日大動作刪除臉書的封面照片，並進一步把原本的大頭照模糊化，只能隱約看到她充滿女人味的正臉，不只這樣，她同時更新IG的限時動態，換成另一張彩色正臉照，同樣是以模糊處理。

▲▼Ella突發IG限時藏懷孕玄機！（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella下午大動作刪除臉書封面照，並把大頭照換成朦朧照。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

格外引起討論的是，Ella在上頭寫下「NOV 30, 2018」的字眼，臉上放了一個圓形的Loading圖案，目前只跑了25%，引起不少網友瘋猜：「2個半月了嗎」、「30%代表滿3個月嗎」、「暗示勁寶要當哥了」，數字謎團讓粉絲充滿好奇。

▲▼Ella突發IG限時藏懷孕玄機！（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲▼Ella的IG限時動態引發網友臆測。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）

▲▼Ella突發IG限時藏懷孕玄機！（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

事實上，消息來源日前向《ETtoday》透露：「其實Ella懷孕了，近3個月，周遭幾個朋友都很為她開心！」賴斯翔當時先回了「哈哈哈哈哈」5字，他接著大笑說：「哪來的消息？今天才說解孵已在腦海裡結紮呀，謝謝你今天的報導！」

▲Ella過去懷孕時身形幾乎沒有太大改變。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

接著記者回覆：「可能解孵腦海裡結紮，身體不結紮啊！」賴斯翔開心表示：「哈哈哈哈，這好笑！『腦海裡結紮，身體不結紮啊！』」他更附上「比讚」手勢，透過手機螢幕都能感受到好心情，但對於懷孕一事，賴家傳統又保守，沒有正面承認也沒否認。

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關鍵字

ELLA, 陳嘉樺, 賴解孵, 勁寶

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