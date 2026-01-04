丁噹簽唱會當演唱會在唱！　「重量級嘉賓」現身台下全暴動

▲丁噹舉辦限定簽票會。（圖／相信音樂提供）



丁噹將帶著《夜遊》於4月18日前往高雄巨蛋開唱，昨（3日）搶先在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會，現場湧入滿滿歌迷，丁噹一到現場就「人來瘋」，在簽票會上一連演唱10首歌曲，讓歌迷笑稱：「這根本不是簽票會，是小型演唱會吧！」除了能與丁噹近距離簽名互動、聽好歌以外，丁噹更驚喜邀請神秘小嘉賓「原民弟弟」家叡現身，兩人同台熱辣尬舞，將現場氣氛推向最高潮。

丁噹簽票會開場一連獻唱經典歌曲〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉，前陣子在泰武鄉運動會上跳舞驚艷全場、因而在爆紅的「原民弟弟」家叡，也驚喜現身簽票會現場，兩人同台尬舞，不只隨著〈夜貓〉扭腰擺臀，還一起大唱大跳〈叮叮噹〉，在舞台上默契十足、漂亮得「美叮美噹」！家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」被問到覺得台下歌迷表現如何，家叡則靦腆笑回：「還可以！」逗得全場大笑。



迎接 2026年的到來，丁噹也為大家準備了一連串新年驚喜與禮物，現場接連獻唱〈我愛夏天〉、〈親人〉、〈記憶咖啡〉、〈我愛他〉等多首經典歌曲，讓歌迷大飽耳福。簽名活動進行到一半，見歌迷熱情不減，丁噹更臨時加碼演唱〈手掌心〉，驚喜連連；簽名結束後，她也再度加唱〈花火〉，高亢嗓音震撼整個高雄港，簽唱會場滿整整十首歌曲，也讓場館大讚是「第一次看到簽唱會唱這麼多首歌的第一人」！

談到2026年的新年願望，丁噹表示最重要的還是希望大家都能平安健康，也不忘許願期待高雄巨蛋演唱會能夠加場，笑說：「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場！」而4月18日演唱會前一天正好是丁噹生日，她也笑著說，希望能把生日趴一口氣開兩天，和歌迷一起唱好唱滿、慶生到過癮！而是否有機會加場，丁噹看著台下滿滿歌迷，幽默表示：「你們每一個人都是我的宣傳部同事，麻煩宣傳部的朋友們，大家辛苦囉！」

