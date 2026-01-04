胡瓜揪檢場、潘若迪「3老搭貓纜」失控！網敲碗約張菲…官方1反應

記者陳芊秀／綜合報導

綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，每次更新都掀起熱烈討論，去年（2025）還獲選YouTube十大年度熱門創作者之一，堪稱跨界有成。《下面一位》流量密碼之一是合體資深藝人，最新一集找來73歲檢場、62歲潘若迪搭貓纜，自元旦上線至今觀看次數突破73萬，觀眾更許願節目去拜訪張菲！

▲胡瓜《下面一位》揪檢場、潘若迪搭貓纜。（圖／翻攝自YouTube）

66歲胡瓜與73歲檢場、62歲潘若迪年齡加起來超過200歲，配合節目任務搭貓纜，沒想到打從買票就失控！3個人擠在購票機前研究許久，又要鬥嘴又忙著笑，即使是常來爬山的檢場也一度卡關，好不容易買票進場，還選了底部透明的水晶車廂，但因為潘若迪懼高不敢往下看，緊抓住胡瓜大腿。3人到了貓空品茶、走健身步道，全程都在聊身體健康的話題，但網友狂誇「好吵好熱鬧」、「三人一起吵，每人講的話都很清楚。好有趣…健康快樂」、「這三個老先生太爆笑了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜、檢場、潘若迪搭貓纜，售票機前就卡關。（圖／翻攝自YouTube）

▲潘若迪（右）有懼高症，搭貓纜不斷往上看。（圖／翻攝自YouTube）

而雖然沒有出現，這一集話題不斷Cue到資深綜藝天王張菲。張菲是胡瓜主持界的師父，在檢場生意失敗負債時，拉對方進演藝圈主持賺錢。據檢場在節目中透露，張菲現在生活非常幸福，遊山玩水、不理雜事，熱愛遙控飛機與騎重機，且張菲私底下喜歡與一般普羅大眾互動，隨便走到哪裡都能與人打成一片，從來沒有大牌藝人的架子，所以很快樂。

胡瓜也說到師父張菲個性喜歡熱鬧，錄節目下班後常與好友聚在一起聊天到天亮。他回憶自己第一次去花蓮玩，就是張菲帶隊，包車帶大家走中橫公路沿路開到花蓮，對於休閒生活非常講究、懂玩。

▲檢場透露張菲近況，遊山玩水過得很幸福，私下完全沒有端明星架子，與民眾互動很開心。（圖／翻攝自YouTube）

由於整個節目不斷提到張菲，網友忍不住留言「希望瓜哥可以找一集去拜訪菲哥」，節目頻道帳號還有按讚回應。不少人敲碗「請菲哥帶瓜哥體驗輕航機還有重機，或是簡單一點玩遙控飛機」、「真的真的好希望下面一位是菲哥、小哥，也不用出去走，就整集坐著聊天我就很愛看了」、「期待能看到菲哥出現」，期待指數飆升。

▲網友留言希望節目下次訪張菲，《下面一位》官方帳號按讚回應。（圖／翻攝自YouTube）