ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

公司頒獎「三上悠亞當嘉賓」身材超辣
明後天「低溫探12度」
麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王ADEN 李友廷 朱孝天 阿信 金宇彬 申敏兒 炎亞綸 鬼鬼

串流收視週榜／《黑白大廚2》強壓台劇《太陽》！2部黑馬劇網激推

記者陳芊秀／綜合報導

12月有高評價台劇《如果我不曾見過太陽》、黑馬陸劇《狙擊蝴蝶》、韓劇《模範計程車3》接連掀起話題，同時綜藝節目的收視威力更驚人，日綜《不良一族尋愛記》、韓綜《黑白大廚2》都在台灣掀起討論熱潮。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

朝聖！李帝勳《模範3》跳女團舞

▲▼《黑白大廚2》奪冠！2黑馬劇脆友激推。（圖／翻攝自韓網、IG、X、微博）

▲李帝勳罕見跳女團舞。（圖／翻攝自韓網、YouTube） 

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓劇《模範計程車》推出第3季全新內容，劇集屬於「代客復仇」以惡治惡的復仇爽劇，第10集要揭發女團練習生出道背後的黑幕，反派找來韓劇女王張娜拉飾演反派，男主角李帝勳還一起跳起女團舞，為本系列劇寫下難得的一幕電視台SBS更上傳3分鐘完整版，大批觀眾都來朝聖男神跳女團舞。眾多亮點也助攻第10集收視率高達15.4%，在台灣串流friDay影音已經連續5週霸榜收視第一！

近3年首次！台劇《如果我不曾見過太陽》沒拿下週冠

▲▼《黑白大廚2》奪冠！2黑馬劇脆友激推。（圖／翻攝自韓網、IG、X、微博）

▲《如果我不曾見過太陽》週排行第3，目前尚未登上週冠軍。（圖／翻攝自IG）

台劇《如果我不曾見過太陽》自12月11日上線二部曲，儘管演員演技、劇情深獲各界高評價，上線至今仍未能拿下台灣週冠軍，更是Netflix出品台劇近3年來，首部上線兩週仍未拿到週冠軍的作品。該劇播出以來，曾受到網友批評集數太長、性暴力場面殘酷、劇組打從兩年前（2023）就籌備拍攝，直至2025年底上線，不過年底與人氣韓綜、日綜以及熱門陸劇、韓劇對打，導致遲遲難以登上週冠軍，上線首週排名第2，第二週再退居第3名，排在《黑白大廚：料理階級大戰2》、《不良一族尋愛記》之後，但仍屬於戲劇類節目第一。

超越陸劇《監所男子囚生記》得第一

▲▼《監所男子囚生記》兩平台冠軍。（圖／翻攝自IG）

▲《監所男子囚生記》完結了還是紅！登兩平台冠軍。（圖／翻攝自IG）

《監所男子囚生記》於12月13日全劇完結。該劇罕見以監所管理員的職場生活為故事主題，由楊祐寧監製，加上馬來西亞男星陳澤耀跨海演台劇，加上劉以豪、張軒睿、施名帥等人氣演員同台飆戲，劇集收視排名宛如倒吃甘蔗，先超越MyVideo霸榜5週冠軍的《人浮於愛》，更在向來陸劇霸榜的iQIYI奪下平台收視第一，超越偶像劇《雙軌》、商戰劇《大生意人》。

黑馬必看《祝你下輩子開心》《狙擊蝴蝶》

▲▼《祝你下輩子開心》。（圖／公視+提供）

▲網友力推公視人生劇展《祝你下輩子開心》。（圖／公視+提供）

公視人生劇展《祝你下輩子開心》描述大體修復師遇見女孩靈魂的故事，在Threads上被脆友形容「噴掉兩公升眼淚」，是近期口碑絕佳的黑馬台劇！在公視+免費觀看，先擠下台劇《人浮於愛》6週霸榜紀錄，現在連續2週成為公視+收視第一。

▲▼《黑白大廚2》奪冠！2黑馬劇脆友激推。（圖／翻攝自韓網、IG、X、微博）

▲《狙擊蝴蝶》被封年底黑馬陸劇，平台站內熱度破27000。（圖／翻攝自微博）

陳妍希主演的陸劇《狙擊蝴蝶》被陸網封為年底最大黑馬，劇集描述相差11歲的姐弟戀，戲外搭檔是小19歲的周柯宇，男女主角吻戲超多，在台灣社群平台也有眾多好評推薦，導演是《想見你》的黃天仁，雖然是陸劇卻充滿台灣偶像劇的風格。

年底壓軸《整形過後》

▲▼《整形過後》。（圖／公視+提供）

▲《整形過後》串流4平台上架。（圖／公視+提供）

台劇《整形過後》於13日開播，是台灣首部以整形醫療為主題的劇集，由温昇豪飾演人氣整形醫師，該劇同時在4平台上架，在公視+、MyVideo收視第2、LINE TV收視第3、Hami Video收視排第10名，排名後勢看漲。


【台灣9串流平台收視】

Disney+／《動物方城市》《阿凡達》經典回熱榜

▲Disney+《泰勒絲》紀錄片影集進前3。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+《泰勒絲》紀錄片影集進前3。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連5週第一

▲▼friDay影音收視週榜（12/15-12/21）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（12/15-12/21）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／徐玄振《Love Me》第3

▲▼Hami Video收視週榜（12/15-12/21）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（12/15-12/21）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／台劇《監所男子》奪冠！短劇《傅先生的小作精》霸榜3週

▲▼iQIYI收視週榜（12/15-12/21）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（12/15-12/21）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《女王偵訊室S5》擠下《有本事》奪冠

▲▼KKTV收視週榜（12/15-12/21）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（12/15-12/21）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《大生意人》相隔2周重返冠軍

▲▼LINE TV收視週榜（12/15-12/21）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（12/15-12/21）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《監所男子囚生記》完結霸榜冠軍

▲▼MyVideo收視週榜（12/15-12/21）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（12/15-12/21）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《黑白大廚2》上線首週奪冠

▲▼Netflix收視週榜（12/15-12/21）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（12/15-12/21）。（圖／Netflix）

公視+／黑馬《祝你下輩子開心》霸榜2週

▲▼公視+收視週榜（12/15-12/21）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（12/15-12/21）。（圖／公視+提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+短劇

推薦閱讀

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

9小時前

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

4小時前

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

10小時前

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

7小時前

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

10小時前

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

9小時前

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

1小時前

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

9小時前

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

7小時前

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

20小時前

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

12/23 13:12

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

23小時前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
孟子義跌倒

孟子義跌倒
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面

五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面
郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」

郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

看更多

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

12年長青日劇宣告迎接完結篇！　《女王偵訊室》天海祐希不捨道謝

16分鐘前0

白冰冰聯絡殉職員警曹立民遺孀 佩服她自立自強撫養小孩

40分鐘前31

林襄認跳啦啦隊「流汗Nubra會掉」　親揭用透明肩帶原因

42分鐘前0

民視最新八點檔首播開紅盤！台劇男神敬業考「重機駕照」救曾智希

47分鐘前0

4鮮肉街頭發傳單...婆媽暴動！　身份曝光「出道1年就爆紅樂團」

52分鐘前0

吃好吃的就能繼續努力！《有本事換你來做啊》10清醒金句：不要勉強放下

1小時前0

王ADEN臭臉跨演出全沒了！　康康說重話「做事前要三思」曝唯一好處

1小時前0

韓版《後來的我們》是他們出演！　現實相差14歲...無違和內幕曝光

1小時前77

2台女星飛加拿大出事！錄《玩很大》遭海關攔下 亮出1關鍵才脫身

1小時前1532

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    9小時前1615
  2. 快訊／禾浩辰求婚了！
    4小時前249
  3. 辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來
    10小時前3058
  4. 沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」
    7小時前2415
  5. 啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應
    10小時前1220
  6. 辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？
    9小時前1210
  7. 八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
    1小時前2830
  8. 辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望
    9小時前610
  9. 起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」
    7小時前188
  10. 王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴
    20小時前67
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合