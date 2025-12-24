串流收視週榜／《黑白大廚2》強壓台劇《太陽》！2部黑馬劇網激推

記者陳芊秀／綜合報導

12月有高評價台劇《如果我不曾見過太陽》、黑馬陸劇《狙擊蝴蝶》、韓劇《模範計程車3》接連掀起話題，同時綜藝節目的收視威力更驚人，日綜《不良一族尋愛記》、韓綜《黑白大廚2》都在台灣掀起討論熱潮。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

朝聖！李帝勳《模範3》跳女團舞

▲李帝勳罕見跳女團舞。（圖／翻攝自韓網、YouTube）

韓劇《模範計程車》推出第3季全新內容，劇集屬於「代客復仇」以惡治惡的復仇爽劇，第10集要揭發女團練習生出道背後的黑幕，反派找來韓劇女王張娜拉飾演反派，男主角李帝勳還一起跳起女團舞，為本系列劇寫下難得的一幕電視台SBS更上傳3分鐘完整版，大批觀眾都來朝聖男神跳女團舞。眾多亮點也助攻第10集收視率高達15.4%，在台灣串流friDay影音已經連續5週霸榜收視第一！

近3年首次！台劇《如果我不曾見過太陽》沒拿下週冠

▲《如果我不曾見過太陽》週排行第3，目前尚未登上週冠軍。（圖／翻攝自IG）

台劇《如果我不曾見過太陽》自12月11日上線二部曲，儘管演員演技、劇情深獲各界高評價，上線至今仍未能拿下台灣週冠軍，更是Netflix出品台劇近3年來，首部上線兩週仍未拿到週冠軍的作品。該劇播出以來，曾受到網友批評集數太長、性暴力場面殘酷、劇組打從兩年前（2023）就籌備拍攝，直至2025年底上線，不過年底與人氣韓綜、日綜以及熱門陸劇、韓劇對打，導致遲遲難以登上週冠軍，上線首週排名第2，第二週再退居第3名，排在《黑白大廚：料理階級大戰2》、《不良一族尋愛記》之後，但仍屬於戲劇類節目第一。

超越陸劇《監所男子囚生記》得第一

▲《監所男子囚生記》完結了還是紅！登兩平台冠軍。（圖／翻攝自IG）

《監所男子囚生記》於12月13日全劇完結。該劇罕見以監所管理員的職場生活為故事主題，由楊祐寧監製，加上馬來西亞男星陳澤耀跨海演台劇，加上劉以豪、張軒睿、施名帥等人氣演員同台飆戲，劇集收視排名宛如倒吃甘蔗，先超越MyVideo霸榜5週冠軍的《人浮於愛》，更在向來陸劇霸榜的iQIYI奪下平台收視第一，超越偶像劇《雙軌》、商戰劇《大生意人》。

黑馬必看《祝你下輩子開心》《狙擊蝴蝶》

▲網友力推公視人生劇展《祝你下輩子開心》。（圖／公視+提供）

公視人生劇展《祝你下輩子開心》描述大體修復師遇見女孩靈魂的故事，在Threads上被脆友形容「噴掉兩公升眼淚」，是近期口碑絕佳的黑馬台劇！在公視+免費觀看，先擠下台劇《人浮於愛》6週霸榜紀錄，現在連續2週成為公視+收視第一。

▲《狙擊蝴蝶》被封年底黑馬陸劇，平台站內熱度破27000。（圖／翻攝自微博）

陳妍希主演的陸劇《狙擊蝴蝶》被陸網封為年底最大黑馬，劇集描述相差11歲的姐弟戀，戲外搭檔是小19歲的周柯宇，男女主角吻戲超多，在台灣社群平台也有眾多好評推薦，導演是《想見你》的黃天仁，雖然是陸劇卻充滿台灣偶像劇的風格。

年底壓軸《整形過後》



▲《整形過後》串流4平台上架。（圖／公視+提供）

台劇《整形過後》於13日開播，是台灣首部以整形醫療為主題的劇集，由温昇豪飾演人氣整形醫師，該劇同時在4平台上架，在公視+、MyVideo收視第2、LINE TV收視第3、Hami Video收視排第10名，排名後勢看漲。



【台灣9串流平台收視】

Disney+／《動物方城市》《阿凡達》經典回熱榜

▲Disney+《泰勒絲》紀錄片影集進前3。（圖／翻攝自臉書／Disney+）



friDay影音／《模範計程車3》連5週第一

▲friDay影音收視週榜（12/15-12/21）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／徐玄振《Love Me》第3

▲Hami Video收視週榜（12/15-12/21）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／台劇《監所男子》奪冠！短劇《傅先生的小作精》霸榜3週

▲iQIYI收視週榜（12/15-12/21）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《女王偵訊室S5》擠下《有本事》奪冠

▲KKTV收視週榜（12/15-12/21）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《大生意人》相隔2周重返冠軍

▲LINE TV收視週榜（12/15-12/21）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《監所男子囚生記》完結霸榜冠軍

▲MyVideo收視週榜（12/15-12/21）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《黑白大廚2》上線首週奪冠

▲Netflix收視週榜（12/15-12/21）。（圖／Netflix）

公視+／黑馬《祝你下輩子開心》霸榜2週

▲公視+收視週榜（12/15-12/21）。（圖／公視+提供）