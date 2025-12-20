申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣情侶檔金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，20日晚間預計在新羅飯店舉辦婚禮，夫妻倆20日一早透過公司曝光唯美婚紗照，隨後也有攝影團隊公開當天兩人拍攝的細節，工作人員大讚：「看著身穿禮服走下來的申敏兒演員時，金宇彬演員的眼神，完全就是新郎的眼神。」字句都是甜蜜感。

▲金宇彬、申敏兒20日結婚。（圖／翻攝自ament_official IG）

一位攝影幕後人員20日曝光了金宇彬、申敏兒拍攝婚紗照的幕後，他寫下：「那是一個一群好友們一起打造的拍攝現場，今年下初雪的那天真的非常冷，但外面雪地上拍攝就像是偶像劇般，風輕輕吹過，雪花就隨之落下。」描述著現場浪漫的氛圍。

金宇彬、申敏兒的幸福感染著現場所有人，PO文著寫下：「真心祝福金宇彬、申敏兒演員，以後也會一直為你們應援」。並附上當天現場拍攝的花絮短影片，雖然只有拍到金宇彬、申敏兒下半身，但僅是幾秒影片，都能感受到現場充滿浪漫氣氛。

▲申敏兒、金宇彬拍婚紗當天是韓國下初雪的日子，幕後花絮曝光。（圖／翻攝自IG）



另外，也有另一位也在場的攝影業者補充：「不知道是不是上天也在祝福兩人要結婚，初雪下得很大，看著兩人緊抱著彼此，再次讓我感受到愛的意義了」、「看著身穿禮服走下來的申敏兒演員時，金宇彬演員的眼神，完全就是新郎的眼神。」兩人愛情長跑10年，幸福氛圍感染眾人。