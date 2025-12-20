挺過風波！孫鵬60歲生日「孫安佐捧臉獻吻」　狄鶯感動喊：我最愛的兩個男人

記者蕭采薇／台北報導

藝人孫鵬迎來60歲大壽，老婆狄鶯貼出一家三口一同慶生的溫馨影片。畫面中，兒子孫安佐不僅送上擁抱，更主動獻吻孫鵬，父子倆用英文感性告白，一掃先前家中劍拔弩張的氣氛。狄鶯見狀也感動寫下「父慈子孝」、「一生無悔」，顯示一家人已挺過風雨，感情重修舊好。

▲孫鵬60歲生日，孫安佐父子破冰擁抱。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

狄鶯在貼文中感性表示：「非常開心的夜晚，我兩個最愛的男人。」並以「父慈子孝、一生無悔」形容眼前的畫面，最後更寫下「守著守著。老公，生日快樂。」字裡行間流露出守護家庭的堅定與欣慰。

曝光的影片中，孫安佐與孫鵬並肩而坐，父子倆看起來心情極佳。孫安佐用英文對爸爸說：「Happy Birthday.（生日快樂）」隨即轉頭親吻孫鵬的臉頰。孫鵬則深情回應：「Son, I love you.（兒子，我愛你）」孫安佐也立刻回應：「I know.（我知道）」隨後父子倆緊緊擁抱，場面相當溫馨感人。

▲孫鵬60歲生日，孫安佐親吻父親臉頰祝賀。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

事實上，孫鵬一家經歷風風雨雨，孫安佐也曾公開對媒體表達對父親的不滿，甚至提及「喝符水」等爭議言論，父子關係一度降至冰點。而狄鶯當時也因心疼兒子，在8月左右爆發的家庭風波中，一度傳出與孫鵬發生激烈爭執，甚至放話想離婚，家庭氣氛相當緊繃。

▲孫鵬一家在今年8月一度又關係緊張，如今已雨過天晴。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

如今隨著孫鵬60歲生日，一家三口同框的畫面曝光，孫安佐不僅態度軟化，更主動向父親示愛，顯示父子間的誤會已解開。網友見狀也紛紛留言祝福：「看到這畫面真好」、「雨過天晴，要一直幸福下去」、「感動的時刻，生日快樂」。