Winter爆熱戀BTS柾國首現身！
不斷更新／北捷恐攻最新傷亡名單　
AV女優「舌頭切半」畫面震撼
笑瘋！OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委　霸氣喊：I don’t give a s*t

記者蕭采薇／綜合報導

2025年底壓軸樂壇盛事！坐擁超過250億次驚人收聽量、獲葛萊美獎肯定的搖滾天團OneRepublic（共和世代）19日二度嗨翻高雄巨蛋。演唱會最高潮莫過於主唱萊恩泰德（Ryan Tedder）驚喜換上一件充滿台灣味的「宮廟背心」登台，背心上霸氣印著「經典不敗 共和世代」，被網友笑喊：「主委加碼！」

▲搖滾天團OneRepublic（共和世代）穿上「宮廟背心」高雄開唱。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲OneRepublic穿上「宮廟背心」高雄開唱，主唱萊恩的名字還特別用了中文標楷體。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

繼去年創下「史上第一組，一年內南北攻蛋的西洋天團」紀錄後，OneRepublic 徹底愛上港都熱情，這回帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》重磅回歸，邀全台樂迷在年末一同搖滾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

OneRepublic 第四度訪台誠意滿滿，主唱萊恩在演唱會上驚喜穿上一件正港的「宮廟背心」，上面繡著金光閃閃的「經典不敗 共和世代」以及他的中文名「萊恩泰德」。萊恩笑說，本來對於要首唱還沒曝光的新歌有點緊張，結果有人告訴他：「穿這件宮廟背心就沒問題！」讓他聽了信心大增，直接在台上爆粗口笑喊：「那我就 don’t give a shit 了！」

▲搖滾天團OneRepublic（共和世代）穿上「宮廟背心」高雄開唱。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「經典不敗 共和世代」甚至有押韻。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這組充滿「台味」的照片曝光後，立刻引爆網友熱議，紛紛笑翻留言：「這畫面根本是廟口主委上台唱卡拉OK！」、「主委好！什麼時候加碼抽頭獎？」、「主委唱完這首要發紅包了嗎？」

▲搖滾天團OneRepublic（共和世代）穿上「宮廟背心」高雄開唱。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搖滾天團OneRepublic（共和世代）19日二度嗨翻高雄巨蛋。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據《ETtoday星光雲》了解，這件引發話題的背心其實是主辦單位精心準備的禮物，旨在表揚萊恩打造出無數經典金曲的成就。而在結束今晚的高雄演出後，OneRepublic 也帶來重磅好消息，宣布全新巡迴《ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026》將於明年3月4日轉戰台北小巨蛋。屆時他們將寫下「史上首支西洋樂團，四度完成南北攻蛋」的傳奇紀錄，預約成為2026年第一組站上小巨蛋開唱的西洋天團。

 

