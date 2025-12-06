憲哥帶日韓女神爽遊加拿大　阿部瑪利亞直說很喜歡

記者葉文正／台北報導

超人氣實境節目《綜藝玩很大》迎來了光榮的第11週年！這11年來，《綜藝玩很大》真的是玩遍世界，足跡從熱情的非洲、到浪漫的歐洲荷蘭和瑞士，還有大洋洲的紐西蘭，亞洲的阿曼、土耳其都留下過歡樂的身影。如今，在11週年這個重要的時刻，他們終於前進美洲的加拿大，集滿世界拼圖，替11年來的冒險寫下紀錄級里程碑。

▲阿部瑪利亞(左起)、靈界美少女珍珍（無尊）、KID一抵達加拿大。（圖／綜藝玩很大）

吳宗憲帶領KID、客家一哥小鐘、阿部瑪利亞與韓國酒帝 JUDY 、啦啦隊女神孟潔、靈界美少女珍珍（無尊）一抵達這座漂亮的城市，大夥兒就讚嘆這裡充滿了濃厚的文化藝術氣息。 JUDY 更是少女心爆發，直說：「好想進去咖啡廳一下擺拍！」最吸睛的當然是絕美的楓葉，眾人走在金色的落葉之上，彷彿走進了風景畫像中，美得讓人心醉。

▲憲哥不爽說自己上當。（圖／綜藝玩很大）

製作人這次特別安排了水上飛機的獨特體驗，讓客家一哥小鐘都忍不住許願，大夥兒對著製作單位大喊：「如果來到這裡都不要玩關卡闖關該有多棒！」「這集的主題應該是愜意旅行漫遊加拿大啦！讓我們來這邊好好享受吃東西！」

▲KID造型讓人發噱。（圖／綜藝玩很大）

阿部瑪利亞拿著當地甜點，充滿少女氣息直說很喜歡。在正式關卡開始之前，大夥兒也先享用了美味的當地美食。客家一哥小鐘就在橋邊大讚：「在這麼美的橋旁邊，又有美味美食在前，真的是非常享受的！」大家忙著吃，都說不出話來。小鐘還不忘發揮搞笑本色：「這關卡誰設計的？真的是很感謝他！比起一般緊湊的拍攝行程，真的是特別不同的待遇，我這次來對了真的！」

為了慶祝十一週年，《綜藝玩很大》首次以黑、黃、紅三隊開始進行，三方角逐讓比賽更加激烈。這次的加拿大之旅，製作人宣布吳宗憲加入戰隊，當憲哥得知自己要下場闖關時，他立刻「崩潰大喊：都騙我！」

原來在出發之前，製作人跟他說：「憲哥到加拿大讓你好好享受。」結果休息沒享受到，反而要「下海」闖關玩遊戲，讓他忍不住大喊上當了。不過，憲哥隨後也大讚自己的體力好，透露自己身體「一條龍」的秘訣就是早上起床立即深蹲200下！