獨家直擊／全場最辣！KISS OF LIFE露火辣超細纖腰　甜美互動引暴動

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。女團KISS OF LIFE因應高雄炎熱天氣，穿得超辣現場，再度引起一陣尖叫聲。

▲KISS OF LIFE火辣現身。（圖／讀者提供）

KISS OF LIFE成員以酷帥的黑紅色裝扮火辣現身，露出超細纖腰，性感身材看得粉絲噴鼻血。她們同樣在環場時，光是舉起手甜美打招呼就引起粉絲尖叫歡呼，展現超高人氣。

▲KISS OF LIFE人氣超高。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。