獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身「繞場揮手打招呼」5萬人瘋掉

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。人氣新人男團CORTIS在稍早坐著高爾夫球車環場，成員才一站上舞台，就引起全場粉絲暴動，衝上前搶拍，5萬人興奮不已。

▲▼CORTIS現身全場暴動。（圖／讀者提供）

紅毯於下午14點準時開始，先是ALLDAY PROJECT 坐上高爾夫球車，緊接著CORTIS也坐上車子繞場，全場粉絲看到他們現場，馬上衝上前揮手互動，現場雖有小暴動，但廣播有呼籲注意安全，若出現意外即時中斷紅毯活動。

▲ALLDAY PROJECT 。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。