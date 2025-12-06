一票演員被罵哭！金牌國手發飆吼「拳擊不是表演」　地獄特訓內幕曝

記者蕭采薇／台北報導

甫奪下第62屆金馬獎「最佳動作設計」的熱血電影《恨女的逆襲》，主打「零替身、來真的」，演員們經歷長達一年的地獄特訓。金牌拳擊手陳嘉玲擔任「魔鬼教練」，她透露曾因演員初期訓練成效不佳，當場罵哭好幾位演員。

▲《恨女的逆襲》女主角林怡婷笑稱自己練拳擊練到都快忘記是要拍戲，以為是要去打比賽。（圖／華映娛樂提供）

陳嘉玲在團練時，嚴厲訓斥演員：「拳擊是靠汗水堆出來的，你們要珍惜身體，不然撐不過這部片！」這番重話，但也從此讓大家態度徹底轉變，甚至讓女主角林怡婷直呼：「累到忘記是在拍戲，以為真的要打比賽。」

除了年輕演員拚命，劇組更邀來「三金得主」蔡振南（南哥）飾演教練。70歲的南哥展現驚人敬業精神，投入整整兩個月的拳擊訓練，坦言「汗都流了幾公升」，整個人因此消瘦。他的投入連教練陳嘉玲都佩服：「南哥打錯了就一遍遍重來，那種精益求精的精神讓人敬佩。」奧運拳擊國手吳詩儀客串時見到南哥，也驚呼他的外型與姿態「跟真的教練如出一徹！」

▲第62屆金馬獎最佳動作設計得主，《恨女的逆襲》黃泰維、陳嘉玲。（圖／華映娛樂提供）

為了追求極致真實，劇組不僅請來台灣首位亞洲盃女子拳擊金牌陳嘉玲與金馬動作指導黃泰維操刀，更力邀奧運國手吳詩儀、職業泰拳傳奇「微笑殺手」孔哥等真實選手參演。動作指導黃泰維形容：「如果拳擊是語言，教練教演員說話，我則教他們用拳擊講故事。」

▲《恨女的逆襲》獲第62屆金馬獎最佳動作設計。（圖／華映娛樂提供）



《恨女的逆襲》集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等實力派陣容，描述女性在生活挫折中，透過拳擊找到正面迎擊的勇氣。電影將於2026年1月16日正式上映。