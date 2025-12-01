葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

▲ 葛仲珊將推出睽違9年的新專輯。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Miss Ko葛仲珊以首張專輯《Knock Out 葛屁》拿下第 24 屆金曲獎最佳新人獎，沈潛9年後，她上月推出回歸單曲〈homerun全壘打〉，並預計於年末釋出睽違9年的全新專輯《soul.food 靈食》， 上週適逢感恩節，Miss Ko葛仲珊在社群向歌迷喊話表達感謝：「祝福大家感恩節快樂，感謝最近大家對我的支持，真的看到很多非常感動的鼓勵，我都收到了！」

▲▼ 葛仲珊感謝粉絲支持。（圖／索尼音樂提供）



這張全新專輯源自Miss Ko葛仲珊生命中最深的一段低潮，那段期間她每天醒來都發現自己依然寫不出歌，失望在日復一日的無力感中累積。回到紐約後，她陷入長期情緒黑洞，曾整整兩年嚐不出食物味道、耳朵對音樂完全麻木，憂鬱的重量讓生活幾乎停擺。直到某天，她重新覺得「音樂好好聽」，靈魂像被喚醒，創作才再次流動起來。

《s. oul.food 靈食》就在這樣的狀態下誕生：不追求 hit song、不迎合認同，而是把生活裡那些微小但真實的陪伴、簡單、對話與肯定，慢慢收集成自己的「精神糧食」，她說：「每一首歌都有一個我想給自己的力量。」這些歌成為她的養分，也成為未來對抗黑暗的依靠。

