SM娛樂、RIIZE捐500萬助香港！　喊話：共渡難關

記者王靖淳／綜合報導

香港大埔宏福苑昨（26）日發生五級大火，消息曝光後不僅震驚全港，同時也引發各界關注。為此，南韓SM娛樂公司以及旗下男團RIIZE今（27）日宣布，分別向香港紅十字會捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元）、25萬（約新台幣100萬元），期盼能為當地的救援工作注入及時雨。

▲RIIZE捐錢助香港救災。（圖／翻攝自微博／RIIZE_RISEandREALIZE ）

SM娛樂透過微博官方帳號發文，表示這筆捐款主要投入於支持火災現場的救援行動，以及受災民眾後續的「過渡安置、生活物資補給」等需求。SM娛樂也在聲明最後感性地喊話：「共渡難關！」緊接著，旗下男團RIIZE也在微博發文，坦言成員們在得知火災的噩耗後，內心感到十分沉重，因此決定以團體及粉絲「BRIIZE」的名義，向香港紅十字會捐款，「為本次救援及後續支持提供幫助，盡到我們一份綿薄之力，願一切平安！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼SM娛樂、男團RIIZE捐錢助香港救災。（圖／翻攝自微博）

香港大埔宏福苑26日驚爆恐怖五級大火，惡火狂燒導致6棟建築遭殃，至少奪走55條人命。然而，這場悲劇中最令人震驚的，竟是高達31層的住宅大樓在火勢蔓延時，警報器完全靜悄悄，有住戶是靠家人打電話通知才驚險逃生，離譜疏失引發全港震怒。