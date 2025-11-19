鳳小岳現蹤東京開唱！　率壓克力柿子征服國際

▲ 鳳小岳與壓克力柿子受邀音樂節開唱。（圖／鳳小岳與壓克力柿子提供）



記者翁子涵／台北報導

《2025 GMA金曲國際音樂節》以「國際音樂節交流計畫」為平台，持續促進臺灣音樂人與世界舞台接軌，今年再度與日本「TIMM東京國際音樂市場展」合作，鳳小岳與壓克力柿子成軍不到1年，便受邀登上國際舞台，團隊對此感到十分榮幸，並開心直呼：「所有事都非常新鮮！」面對多數尚不熟悉團隊音樂風格的觀眾，鳳小岳與壓克力柿子為此在歌曲編排上下足了功夫，並多次調整內容，只為呈現出樂團多面性的歌單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 鳳小岳與壓克力柿子對演出相當期待。（圖／鳳小岳與壓克力柿子提供）

儘管在國內已參與過多場音樂節演出，來到聚集國際專業音樂人的日本音樂市場展，面對來自全球各地的觀眾與業界人士，成員坦言感受到截然不同的音樂氛圍：「大家心中對音樂的標準都非常高，這對我們來說是一個很刺激又興奮的挑戰。」

談及後續計畫，他們透露年底將陸續發行新作品，成員笑說天天都在規劃：「這股能量會延伸成我們明年的樣子，希望我們的音樂能帶給大家快樂。」期待能有更多機會與大家見面：「我們隨興，但不隨便，很好配合、喜歡唱歌給大家聽，很開心可以透過金曲的國際音樂節交流計畫讓大家認識樂團的音樂。」

