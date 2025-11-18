Ozone佳辰「戀愛腦」曝光！　鬆口「想跟愛人淋雨」原因

▲ 男團OZONE推出新單曲〈浪漫主意〉。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

男團OZONE推出新單曲〈浪漫主意〉，並將舉辦2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對，歌曲誕生緣自於一次聊天，突然開啟：「如果我有超能力，會想要什麼能力？」的話題，團員們開始腦洞大開、比手畫腳展現自己的超能力，聊到最後，他們表示：「其實這世界上最奇蹟的就是『愛的能力』，無論是什麼形式的愛，只要充滿想像力與行動力，就會變成最棒的超能力！」

▲ 男團OZONE年末獻雙重驚喜給粉絲。（圖／索尼音樂提供）



在創作過程中，Ozone聊起自己的「浪漫主意」，祖安、子翔和煥鈞異口同聲表示能夠陪伴彼此，不管做什麼都是最浪漫的事；文廷則覺得浪漫是把對方喜歡的事物放在心上，再帶給對方小驚喜；哲言則認為浪漫是要跳脫現實框架的夢幻世界，而佳辰語出驚人說：「想跟喜歡的人一起淋一場暴雨！覺得在大雨底下的人是沒有包袱、自由的，所以想跟心愛的人一起感受這份自由跟衝動！」



為了錄音，大家提出了各種點子，想將各種怪聲音加入歌曲裡，有低吼的、喃喃自語的、開心的、歡笑的，希望大家聽歌時能歌到各種聲音的彩蛋，最後製作人安排大家圍著麥克風一起錄音，他們興奮說：「這樣錄音，有一起團聚過耶誕節的感覺。」

但因為時不時都會有人放槍，尤其是文廷連放三次，讓6人笑到東倒西歪，甚至最後佳辰只能閉著眼睛唱，他忍不住笑說：「我只要看到別人的臉就會很想笑！」合音的成品出來後，發現原來大家的聲音可以結合出這麼好的效果，都開心說：「這是一首在歡笑聲中完成的作品，大家唱歌都變強了！果然音樂與愛就是最棒的超能力！」



此外，Ozone正積極準備2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對的內容，表示能在送走2025年前，再次和O.A.O.相聚，真的滿心期待，門票於11月30日在KKTIX開始售票。

