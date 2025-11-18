男團FEniX夯到越南！　「1天破150萬人搶看」嗨喊：超感動

▲ FEniX 登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團FEniX近來登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，成為節目開播以來首組登場的華語男團，這次表演他們帶來〈BACK TO THE TIME〉，不僅是團魂主打，更由隊長MAX親自創作，五人合體火力全開，舞步俐落、隊形整齊、展現頂尖舞台掌控力。主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」演出影片上線不到24小時，YouTube點閱即突破150萬。

▲ FEniX火力全開。（圖／華納音樂提供）



有「風雨男團」稱號的FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，五位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。但一落地，FEniX立刻被當地粉絲與一路相隨的救火隊熱情融化，不只接機與手寫應援，還送上繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」

雖然因行程緊湊錯過體驗越式洗髮與按摩的小遺憾，但成員們仍表示：「真的超超超感動！這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們，這絕對是一次很難得、難忘的體驗！」而號稱「四小時就要進食一次」的 FEniX 也沒錯過越南美食。節目組準備了當地傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，讓成員大讚：「每一道都超好吃！」

