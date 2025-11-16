蕭煌奇「開太快」被開紅單！　現身演出遭誤「消防局來救火」

▲蕭煌奇合體李炳輝演出。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

《玖壹壹南北貳路音樂節2025》昨（15）日在台中水湳中央公園盛大舉辦，首日湧入超過 5 萬人、兩日上看 10 萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，除了玖壹壹霸氣開唱外，金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，特別與李炳輝攜手帶來跨世代合作曲〈輝煌旅行社〉，78歲的李炳輝在全場掌聲中緩緩走上舞台，兩位並肩合唱，全場手機燈海瞬間亮起，氣氛溫馨。

▲▼蕭煌奇與李炳輝嗨唱。



蕭煌奇一上台就展現脫口秀潛力，笑稱自己是老司機，為了趕場「南北貳路」一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，讓現場粉絲笑到不行。

暖心的他更現場開放點歌，本來只限制「五首歌扣打」，結果被熱情粉絲一喊，他直接加碼演唱，展現超高寵粉度。他也帶來象徵陪伴與溫暖的《末班車》，並向粉絲喊話：「我一定會帶著大家走向最幸福的路。」

整場演出，蕭煌奇帶來多首膾炙人口的歌曲，包括《好好先生》、《阿嬤的話》、《逆風飛翔》與《你是我的眼》，而在最後清唱《末班車》時，他再次搞笑提醒：「清唱最貴喔！而且不加價！」更請粉絲務必把這珍貴片段錄起來，「記得上網 Po 一下，讓大家知道南北貳路音樂節每年都要來！」