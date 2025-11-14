《監所》劉以豪初相識就壓倒陳澤耀！　笑喊「你壓到我下面了！」越鬥越有愛

記者蕭采薇／台北報導

職場喜劇《監所男子囚生記》開播前即備受矚目，監所男團話題不斷。劇中劉以豪與陳澤耀一冷一熱的組合，火花強烈又充滿張力。劉以豪是原則至上的教誨師，陳澤耀則是黑道派來臥底的監所管理員，暗中執行任務，擦出意外的火花。

▲《監所男子囚生記》劉以豪與陳澤耀一冷一熱的組合，火花強烈又充滿張力。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

兩人從劍拔弩張到攜手合作，衝突場面裡意外「四目相交」、肢體過度貼近。兩人戲中初相識就上演「桌上壓制」名場面，陳澤耀還笑說：「你壓到我下面了！」讓全場姨母笑尖叫：「這對CP真的太會！」

戲裡兩人針鋒相對、火藥味濃厚，戲外卻是「靠腰」相認的好兄弟。陳澤耀笑說，兩人是在動作訓練課時一拍即合：「那天我們一起做動作，突然都喊了一聲覺得腰有點怪怪的，才發現原來我們都腰椎間盤突出！」從交換養身撇步開始的友情，就這樣一路升級成兄弟情。

▲兩人第一次對戲時完全沒有緊張感，甚至會手牽手坐在旁邊聊劇本。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪透露：「我們會互相分享怎麼保養、怎麼緩解疼痛，還互相提醒要游泳、要拉筋，後來乾脆變成彼此的健身夥伴，讓肌肉可以更保護脊椎。」除了「腰緣」結下好感情，兩人戲外互動也越來越黏。陳澤耀笑說：「以豪真的是很懂得打開我。」

陳澤耀形容兩人第一次對戲時完全沒有緊張感，「他會在現場跟我鬧、一直找我聊天，有時候我們就手牽手坐在旁邊聊劇本，結果一聊就停不下來。」劉以豪也透露，「開拍第一週幾乎每天晚上都在傳訊息，討論今天拍的場次可以怎麼更好。」天天談論工作默契自然培養出來。

▲劉以豪與陳澤耀不只拍戲默契合拍，兩人連私下喜好都超雷同。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）



不只拍戲默契合拍，兩人連私下喜好都超雷同，劉以豪直呼陳澤耀是「加強版的自己」，他說：「我喜歡爬山，他直接去攀岩；我喜歡開車，他在玩賽車；我露營，他野營還拍影片給我看。整個人能量爆棚，什麼都乘以二！」

▲《監所男子囚生記》劉以豪第一次見面就壓倒陳澤耀。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀笑說：「我們喜歡的東西都蠻像的，連話題都對，我真的覺得很幸運能遇到以豪這樣的對手演員，可以交心、也能搞笑。」兩人從戲裡對峙到戲外互挺，從「你壓到我下面了」到「一起拉腰健身」的革命情感，讓粉絲笑喊：「這對CP快去開實境節目挑戰極限運動吧！」《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台開播。